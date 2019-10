Gli spoiler delle puntate di Beautiful a cui gli affezionati assisteranno da lunedì 21 a sabato 26 ottobre su Canale 5, rivelano che il ritorno di Taylor Hayes a Los Angeles sconvolgerà gli animi dei protagonisti della soap opera americana. Se Steffy Forrester sarà contentissima di trovare sua madre, Liam e Bill Spencer insieme ad Hope Logan saranno del parere contrario.

Il ritorno di Taylor a Los Angeles

Inizia una nuova settimana ricca di colpi di scena per gli amanti delle vicende ambientate a Beverly Hills.

Le anticipazioni di Beautiful, in programma da lunedì 21 a sabato 26 ottobre dalle ore 13:40 dopo il Tg5, rivelano che l'investigatore Sanchez si recherà a casa di Bill. Qui l'uomo porgerà alcune domande al magnate con la speranza che possa dargli alcuni importanti dettagli per fare luce sul tentato omicidio che l'ha visto suo malgrado protagonista.

Brooke (Katherine Kelly Lang), nel frattempo, sarà contentissima di diventare nonna.

Per questo motivo si recherà in un negozio per acquistare un regalo per la prossima nipotina. Poi la Logan si recherà a trovare Hope e Liam, dove esprimerà la sua felicità per la loro unione. Taylor (Hunter Tylo), invece, giungerà a Los Angeles con grande sorprese di tutti i protagonisti della soap opera. Se Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) sarà felicissima di riabbracciare sua madre in quanto sicura della sua redenzione, lo Spencer sarà del parere opposto.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

La Hayes aggredisce Bill

Negli appuntamenti di Beautiful in onda prossima settimane su Canale 5 (21-26 ottobre), la figlia di Ridge si avvicinerà sempre di più alla Hayes inconsapevole che abbia provocato l'incidente che è costato quasi la vita a Bill. A tal proposito, l'ex psicologa si recherà a trovare il padre di Liam (Scott Clifton) in ufficio dove lo inviterà a non raccontare la verità alla polizia. In questa occasione, Taylor dimostrerà di essere mentalmente instabile, tanto da aggredire nuovamente il magnate.

Liam teme per l'incolumità del padre e di Hope Logan

Poco ore dopo, la madre di Steffy si scaglierà contro Hope, accusandola di aver rovinato il matrimonio di sua figlia e lo Spencer. Per questo motivo tornerà ad esserci viva tensione tra la Hayes e la giovane Logan. La donna, infatti, la accusa di essere uguale a Brooke, rea di averle rovinato la sua vita e quella della figlia. Dall'altro canto, Liam e Bill temeranno che il ritorno della psicologa abbia drammatiche conseguenze.

Il papà di Kelly, infatti, sospetterà che la donna possa far del male a suo padre e Hope. Per questo motivo, si sentirà in dovere di raccontare alla compagna che è stata Taylor a tentare di uccidere il magnate.