Le anticipazioni della nota soap opera Beautiful riservano interessanti novità. Nelle puntate che andranno in onda da domenica 6 a sabato 12 ottobre, Pam rivelerà a Charlie che non ha più intenzione di diventare sua moglie. In seguito, Justin scoprirà chi è l'uomo che ha corrotto il giudice facendo perdere la custodia a Bill. Pertanto, l'uomo si recherà subito da Spencer per dargli la notizia.

Quinn gelosa di Eric e Donna

Nelle puntate di Beautiful che verranno trasmesse dal 6 al 12 ottobre, Donna, Katie e Brooke si recheranno a casa di Eric insieme a Thorne e Ridge per trascorrere una piacevole serata senza troppi pensieri.

Poco dopo, l'atmosfera serena verrà turbata da alcuni problemi inattesi che sorprenderanno i presenti. Bill scoprirà che Ridge incontrava spesso il giudice che ha emesso la sentenza per l'affidamento. Per tale ragione si recherà da Brooke per ricevere dei chiarimenti in merito. Bill Spencer scoprirà che Ridge ha corrotto il giudice per fargli togliere la custodia di Will. Per tale ragione, Spencer sarà notevolmente turbato e non riuscirà a perdonare l'uomo per il tradimento.

Poi Spencer chiederà a Justin di cercare delle prove per "distruggere" Ridge definitivamente.

Eric sarà parecchio felice di rivedere Donna, con la quale ha condiviso una bella storia d'amore che probabilmente non ha mai dimenticato. Più tardi Quinn, la moglie di Eric, si renderà conto della forte complicità tra Donna e suo marito, per tale ragione sarà notevolmente turbata e pronta a tutto pur di non farsi portare via il suo uomo.

Nel frattempo, Bill vorrà vendicarsi di Ridge e continuerà a cercare prove utili per rovinarlo, tutto ciò con l'aiuto del suo braccio destro Justin. Successivamente, Spencer vorrà infatti dimostrare che la sentenza non può essere valida.

Anticipazioni Beautiful: Ridge preoccupato

Brooke confiderà a Ridge che Bill ormai ha scoperto tutto ciò che ha fatto e sta indagando sulla vicenda. Nel frattempo, la Logan non sarà d'accordo con il comportamento avuto da Ridge nei confronti di Bill Spencer.

Più tardi, Forrester sarà notevolmente preoccupato, poiché sarà consapevole che Bill ha intenzione di distruggerlo. Successivamente ci sarà la sfilata di Steffy con la nuova collezione di intimo "Intimates", la quale avrà un'enorme successo. In seguito, Zoe sarà parecchio felice del successo ottenuto dalla sfilata e chiederà a Xander di festeggiare in sua compagnia.