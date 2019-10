Era molto attesa dai telespettatori di Beautiful la puntata trasmessa ieri 2 ottobre negli Stati Uniti, durante la quale Brooke ha preteso dei chiarimenti a Ridge sulla notte trascorsa via da casa.

La Logan, infatti, era stata messa in guardia da Danny, il cameriere del Bikini Bar, che gli aveva rivelato di avere accompagnato lo stilista nell'appartamento sopra il locale. Insieme a lui c'era anche Shauna Fulton, la quale poi era stata vista uscire la mattina successiva dalla stessa stanza.

Sconvolta davanti alla possibilità che Ridge abbia vissuto dei momenti romantici con Shauna, Brooke ha rimproverato il marito che gli ha confermato come non sia accaduto nulla di intimo tra loro. Ma la discussione è stata anche l'occasione per riaprire vecchie ferite e per aumentare la tensione già presente tra la Logan e la madre di Flo. Nei prossimi giorni, infatti, tra loro potrebbe avvenire un nuovo durissimo scontro.

Beautiful trame: Ridge nega di avere tradito Brooke

Secondo quanto riportano le trame di Beautiful sulle puntate USA, messo alle strette da Brooke, Ridge ha ammesso di essere stato insieme a Shauna durante la notte da lui trascorsa via da casa. Aggiungendo di essere stato ubriaco a causa della discussione avuta con la moglie, Forrester ha tuttavia precisato di non aver affatto tradito la moglie e di avere soltanto dormito al fianco della Fulton.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Le sue parole non sembrano comunque avere convinto fino in fondo la Logan, che ha ricordato al marito che proprio lui ha permesso la rapida uscita di Flo dal carcere. Non solo, dopo averlo rimproverato per avere tenuto il segreto sulla notte via da casa, ha anche riportato alla ribalta vecchi rancori relativi alle diverse vedute nei confronti di Thomas: Brooke ha rimarcato che il figliastro è un pericolo e, come tale, non potrà occuparsi di Douglas.

Parole alle quali lo stilista ha risposto chiedendo alla moglie maggiore fiducia, dato che lui si impegnerà in prima persona per riportare il figlio sulla retta via.

Puntate americane Beautiful: Brooke corre da Shauna

Il litigio tra Brooke e Ridge ha confermato i soliti problemi per la coppia storica di Beautiful. Se da un lato la Logan sembrerebbe credere alla tesi della notte trascorsa con Shauna solo dormendo, dall'altro le diverse vedute su Thomas hanno continuato ad essere oggetto di contesa e discussione.

Comunque sia, le anticipazioni di Beautiful delle prossime puntate segnalano che la Logan deciderà subito di correre ai ripari mettendo le cose in chiaro con la sua possibile rivale. Per tale ragione, si recherà subito dalla Fulton alla quale intimerà di stare lontana da Ridge. Non potrà immaginare, però, che il marito avrà in serbo per lei una nuova sorpresa, necessaria per dimostrare la fiducia che prova per i figli.

Gli spoiler della puntata del 4 ottobre segnalano, in particolare, che Forrester proporrà un grande cambiamento nella speranza di riparare i rapporti con Thomas e Steffy.