Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della nota soap opera statunitense "Beautiful", giunta ormai al suo trentaduesimo anno di trasmissione in Italia. Le trame di cui parleremo si riferiscono alle puntate inedite che saranno trasmesse in Italia dal 27 ottobre al 2 novembre, tutti i giorni su Canale 5 a partire dalle ore 13.40. In questa settimana, al centro di tutti gli intrighi della soap opera, avremo soprattutto Liam che racconterà ad Hope che Taylor ha sparato a Bill, Quinn che diverrà molto gelosa della vicinanza fra Eric e Donna e Brooke che cercherà in tutti i modi di convincere Bill Spencer a denunciare la madre di Steffy per tentato omicidio.

Hope viene a sapere che Taylor ha sparato a Bill

Le anticipazioni di "Beautiful" ci segnalano che Taylor si recherà da Ridge e gli confiderà tutte le sue ansie e le sue paure. Poi, incontrerà Hope e Brooke e gli rinfaccerà di aver distrutto completamente la famiglia della piccola Kelly. Nel frattempo, Steffy sarà in ansia per Liam e per la sua decisione di raccontare a Hope che è stata Taylor a sparare a Bill, cercando di ucciderlo.

Il giovane Spencer, infatti, rivelerà tutto alla moglie con la convinzione errata che quest'ultima non divulgherà la notizia. Poco dopo, infatti, Hope si recherà da Brooke e le racconterà tutto ciò che ha saputo da Liam sul conto di Taylor e sul tentato omicidio di Bill. La notizia sconvolgerà talmente tanto Brooke da spingerla a recarsi da Taylor e affrontare una volta per tutte tutte la sua acerrima e storica rivale.

Nel frattempo, Steffy incontrerà Hope e la rimprovererà di essere stata poco riservata nei confronti di Taylor e del loro segreto, finendo per discutere animatamente con lei.

Brooke chiederà a Bill di denunciare Taylor

Donna, insieme a Pam, accetterà di fare da modella per Eric Forrester, facendo ingelosire la moglie di quest'ultimo, Quinn Fuhler. Brooke si recherà da Taylor e le rivelerà di essere al corrente di ciò che lei ha fatto a Bill e di volerla denunciare alla giustizia per il bene della loro famiglia.

A quel punto, Taylor pregherà la Logan di non farlo e di darle la possibilità di dimostrare che ciò che è accaduto con Bill è stato soltanto un singolo episodio che non si ripeterà in futuro. Finito il confronto con Taylor, Brooke si recherà da Bill e gli chiederà di denunciare Taylor perché pericolosa e imprevedibile. Nel frattempo, la madre di Steffy si recherà da Ridge Forrester per chiedergli di non permettere a Brooke di rovinarle la vita, mandandola in prigione.

A quel punto, il Forrester rassicurerà la sua ex, promettendole tutto il suo appoggio e la sua protezione nel caso in cui Brooke voglia veramente recarsi alla polizia e denunciarla.