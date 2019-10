Sembrano non finire mai le vacanze di Belen Rodriguez: dopo aver trascorso tre mesi a Ibiza con la famiglia e vari weekend in giro per l'Italia con il marito, pochi giorni fa l'argentina si è concessa l'ennesimo periodo di relax. Da circa una settimana, infatti, la showgirl e Stefano De Martino si trovano alle Maldive soli soletti: a commentare le tante foto in bikini che la 35enne sta pubblicando su Instagram, c'è anche chi la stuzzica sul lavoro che pare non fare da parecchio tempo.

Belen si rilassa con Stefano al mare: commento piccato sul web

Sono tante e tutte molto sensuali le fotografie che Belen Rodriguez sta postando su Instagram da quando si trova alle Maldive con Stefano De Martino. Oltre a sfoggiare un fisico da urlo, messo in evidenza dai micro bikini della sua collezione, in questi giorni la showgirl sta condividendo con i followers tanti momenti della sua quotidianità, fatta soprattutto di tintarelle e cene a lume di candela.

Sotto ad uno scatto in bianco e nero nel quale l'argentina si mostra senza veli, coperta soltanto dalla sabbia bianca dei Tropici, è apparso un commento piuttosto cattivo che molti siti di Gossip hanno riportato nelle ultime ore. "Vai a lavorare", ha scritto qualcuno forse con la volontà di catturare l'attenzione della presentatrice di "Tu si que vales". Qualora l'intenzione di questa persona fosse davvero questa, c'è da dire che ha centrato il suo obiettivo perché Belen gli ha risposto: "Lo faccio da quando ho 16 anni, patatino mio bello".

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Gossip Belen Rodriguez

La replica della sudamericana ha raccolto tanti consensi e soprattutto ha scatenato la reazione dei fan che si sono subito prodigati per difendere la Rodriguez da questo hater.

Continua la 'luna di miele' della Rodriguez

Incurante dei commenti di chi sostiene che stia sempre in vacanza e che lavori poco, Belen continua a godersi le Maldive con il ritrovato marito. Come si nota dalle tante foto che i "DeMartinez" stanno pubblicando su Instagram negli ultimi giorni, è una vacanza all'insegna del romanticismo quella che stanno vivendo in questa fine di ottobre.

Da quando sono tornati ufficialmente insieme (ovvero nel periodo di Pasqua), la Rodriguez e De Martino sono volati spesso fuori dall'Italia per godersi il loro amore: Ibiza, Madrid, Marrakech, Saint Moritz, il Salento e ora i Tropici sono le tante località (tutte lussuose) che la coppia ha visitato negli ultimi mesi, sia con il figlio Santiago che da soli.

La "fuga" alle Maldive che hanno fatto pochi giorni fa, per esempio, non comprende il loro bambino di 6 anni: Belen e Stefano, infatti, si stanno rilassando in un resort a cinque stelle che pare costi non meno di mille euro a notte.