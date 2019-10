Sembrano non finire mai le vacanze di Belen Rodriguez e Stefano De Martino: appena rientrati da una settimana alle Maldive, i chiacchierati coniugi si sono concessi un pomeriggio al lago. Mentre la showgirl riempiva il suo profilo Instagram di foto e video della gita in motoscafo che ha fatto con il marito e il figlio, in rete impazzava un video nel quale Emma Marrone la imita durante un incontro con i fan.

Belen e Stefano 'fuggono' dal gossip: con Santiago in motoscafo

La settimana di relax alle Maldive, sembra non essere bastata a Belen: appena rientrata in Italia dalla romantica trasferta ai Tropici, la showgirl ha deciso di fare un weekend fuori porta. Come documentano le tante foto e le Stories che ha pubblicato su Instagram in questi giorni, l'argentina e Stefano De Martino si sono concessi una gita al lago.

A differenza di quello che è successo con il viaggio precedente, stavolta a fare compagnia ai piccioncini c'era il loro bambino Santiago, che è apparso molto divertito dalla padronanza che suo padre aveva nel guidare un motoscafo.

Le vacanze dei "DeMartinez", dunque, non finiscono: dopo aver trascorso un'intera estate a Ibiza ed essersi ritagliati tanti weekend d'amore sia in montagna che al mare, la soubrette e il conduttore non perdono occasione per "fuggire" dalla quotidianità, anche solo per pochi giorni.

Mentre la Rodriguez sfoggiava il tacco 12 in barca, sui siti di Gossip non si parlava d'altro che della battuta che Emma Marrone ha fatto su di lei durante un incontro con i fan: il video della gag che ha messo su la cantante, è diventato virale ed ha strappato più di un sorriso a chi l'ha visto.

La parodia di Emma conquista il web

La gita al lago che Belen e Stefano si sono concessi domenica scorsa, ha catturato l'attenzione degli appassionati di gossip soprattutto perché è stata fatta proprio nelle ore in cui in rete non si parlava d'altro che di una loro vecchia conoscenza.

Mentre chiacchierava con i fan in un centro commerciale di Nola, Emma Marrone si è lasciata andare ad una battuta che ha tirato in ballo la Rodriguez e il marito, che molti anni fa hanno avuto a che fare con lei molto da vicino. Leggendo i cognomi degli artisti che componevano la sua playlist, la cantante ha detto: "Di Martino... o De Martino?". Citando il collega Antonio Di Martino, la pugliese ha colto l'occasione per nominare il suo ex fidanzato e l'ha fatto usando la voce di Belen, ovvero colei che nel 2012 glielo portò via.

Si precisa che la 35enne ha scherzato su questa vicenda e la sua autoironia è piaciuta sia a chi era presente all'evento che agli utenti della rete che hanno visto il filmato in questione, che le hanno riservato una standing ovation virtuale.