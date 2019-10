Dov'erano diretti Belen Rodriguez e Stefano De Martino un paio di giorni fa? È questa la domanda che si stanno facendo gli appassionati di Gossip dopo aver visto le tante Stories che l'argentina ha pubblicato su Instagram durante il viaggio in aereo che stava facendo con il marito. Dopo aver condiviso molti momenti della tratta extra lusso che lei il napoletano hanno fatto, la showgirl è sparita dai social network: non si conosce, perciò, ancora la meta scelta dalla coppia per questa vacanza d'inizio autunno.

Belen e Stefano lasciano l'Italia: vacanza in luogo segreto

Dopo aver documentato gran parte del viaggio in aereo che ha fatto con De Martino verso una località ancora ignota, Belen Rodriguez ha fatto perdere le sue tracce sui social network. Su Instagram, per esempio, la soubrette non ha più pubblicato né foto né video della vacanza che si dice stia condividendo con il marito Stefano in un posto esotico "top secret".

Nel bel mezzo della stagione Tv che li vede entrambi protagonisti, dunque, l'argentina e il napoletano hanno fatto i bagagli e sono volati via da soli: con i coniugi, a differenza di quello che è successo nei mesi scorsi, non c'è il figlio Santiago, che è rimasto a casa con i nonni materni.

Dove si trovano in questo momento i due chiacchierati piccioncini? E come mai soprattutto la presentatrice Mediaset è sparita dal web, dove solitamente posta tutto quello che la riguarda?

I 'DeMartinez' protagonisti del gossip e della Tv

Prima che per questo misterioso viaggio (fatto su un aereo di lusso, circondati da tutti i confort e da fiumi di champagne), Belen e Stefano erano finiti al centro del gossip per le dichiarazioni che ha rilasciato lei sulle loro chiacchierate nozze bis.

Intervenuta telefonicamente a Mattino 5 qualche giorni fa, la showgirl ha smentito i rumors che la vorrebbero prossima a risposare il marito, ma "se dovesse chiedermelo facendomi una sorpresa, lo farei".

Anche la carriera sul piccolo schermo dei coniugi è in costante ascesa: De Martino sta raccogliendo molti consensi (oltre che ottimi ascolti) per la conduzione di "Stasera tutto è possibile", mentre la 35enne debutterà stasera, sabato 19 ottobre, alla guida della nuova edizione di "Tu si que vales", lo show che presenta da anni al fianco di Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara.

Chissà che nelle prossime ore i piccioncini non decidano di condividere qualche momento della loro romantica vacanza con i fan sui social network, oppure se saranno i paparazzi i primi a rendere pubbliche le immagini esclusive della "luna di miele" che Belen e Stefano si sono concessi in questa metà di ottobre tra un impegno di lavoro e l'altro