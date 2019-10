Belen e Stefano si risposeranno? Stando ad un indizio che i più attenti hanno colto sui social network in questi giorni, si vocifera che a breve la chiacchierata coppia possa rinnovare i voti nuziali, pronunciati per la prima volta nel 2013. La Rodriguez, infatti, da poco sfoggia un nuovo e prezioso anello al dito: secondo tanti, il gioiello potrebbe simboleggiare la proposta che De Martino ha fatto alla moglie per confermare il loro "per sempre".

Belen e Stefano: nuova promessa d'amore alle Maldive

"Un secondo matrimonio non è in preventivo. Se mio marito dovesse chiedermelo facendomi una sorpresa, accetterei", sono queste le parole con le quali Belen smentiva le chiacchierate nozze bis con Stefano in una recente puntata di Mattino 5.

Stando al Gossip che impazza da qualche ora in rete, sembra proprio che il napoletano abbia preso alla lettera l'appello della moglie: si dice, infatti, che alle Maldive i due si siano "accordati" per rinnovare i voti nuziali a più di 6 anni di distanza dalla prima volta.

A far pensare che De Martino si sia inginocchiato davanti all'argentina, chiedendole di risposarlo, è un anello che lei sfoggia da pochi giorni in molte delle foto che sta pubblicando su Instagram.

In uno scatto nel quale si mostra sorridente ed abbracciata alla sua dolce metà, per esempio, la showgirl mette in primo piano la mano dove porta la fede e, da poco tempo, anche un altro gioiello piuttosto vistoso.

Secondo tanti, il prezioso che la 35enne indossa, altro non è che un nuovo pegno d'amore che il presentatore di Rai 2 ha donato alla moglie nel corso della romantica vacanza che stanno condividendo ai Tropici. Sarà vero?

Belen criticata per le foto in costume: 'Vai a lavorare'

Il soggiorno alle Maldive di Belen e Stefano, sta per concludersi: dando un'occhiata alle Stories che la soubrette sta pubblicando oggi, 24 ottobre, su Instagram, è evidente che lei e il marito stanno rientrando a casa dopo quasi una settimana di totale relax.

Sono tantissime le fotografie e i video che l'argentina ha pubblicato sul suo account personale in questi giorni, la maggior parte delle quali la ritraggono con addosso micro bikini (tutti appartenenti alla nuova linea di costumi da bagno che lei firma con la sorella Cecilia) in pose molto sensuali e tutte realizzate da un "paparazzo" d'eccezione: De Martino.

Sotto ad uno scatto in bianco e nero in cui è ricoperta soltanto dalla sabbia bianca dei Tropici, la Rodriguez si è imbattuta in un commento poco carino di un follower: 'Ma vai a lavorare". La replica della presentatrice di Canale 5, non ha tardato ad arrivare: "Lo faccio da quando avevo 16 anni, patatino bello".