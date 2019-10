Sono giorni che sul web si rincorrono le voci sul probabile ritorno di Belen Rodriguez al Festival di Sanremo: pare, infatti, che Amadeus consideri l'argentina una delle candidate al ruolo di "valletta" dell'edizione che condurrà a febbraio 2020. Interpellata dalla stampa su questo Gossip, la showgirl non ha né confermato né smentito, ma si è limitata a dire che il palco dell'Ariston la spaventa e non si sente mai pronta ad affrontarlo.

Belen forse nel cast di Sanremo 2020: l'indiscrezione

Mentre si trova in vacanza alle Maldive con il marito Stefano De Martino, Belen Rodriguez è stata raggiunta telefonicamente dall'Adnkronos per rispondere ad alcune domande che riguardano la sua professione. Oltre a gioire per il record d'ascolti che ha fatto registrare la prima puntata della nuova edizione di "Tu si que vales", la soubrette si è ritrovata a dover commentare un gossip che da qualche giorno circola sul suo conto.

Pare che l'argentina sia considerata da molti una delle candidate principali al ruolo di valletta del prossimo Festival di Sanremo, ovvero quello che sarà condotto da Amadeus all'inizio di febbraio.

Interpellata su questa indiscrezione, la presentatrice Mediaset ha fatto sapere: "Sanremo mi spaventa sempre molto. L'ho già fatto tre volte ed è andata talmente bene che, se dovessi tornarci, lo vorrei fare con più dimestichezza".

"Non mi sento mai pronta", ha aggiunto la 35enne facendo riferimento al palco dell'Ariston che ha già calcato varie volte in passato.

Insomma, dalla voce di Belen non è arrivata né una conferma né una secca smentita al rumor che la vorrebbe nel cast della manifestazione canora che, non molti anni fa, l'ha già vista protagonista al fianco di Gianni Morandi.

Belen e Stefano: 'luna di miele' alle Maldive

Nell'attesa di avere qualche notizia in più sul probabile ritorno della Rodriguez a Sanremo (tempo fa si parlava anche di una possibile conduzione in coppia con il marito del DopoFestival), in questi giorni in rete non si parla d'altro della vacanza da sogno che lei e Stefano si sono concessi.

Dopo aver messo in stand-by i tanti impegni di lavoro che hanno in programma in questo periodo (lei le registrazioni di Tu si que vales, lui quelle di Stasera tutto è possibile), Belen e De Martino sono volati alle Maldive per una "luna di miele" fuori stagione in un resort a 5 stelle che pare costi almeno mille euro a notte.

Sui profili Instagram di entrambi i coniugi, infatti, da qualche giorno è possibile vedere foto e Stories delle giornate di totale relax che stanno vivendo: l'argentina, in particolare, ne sta approfittando per sfoggiare la nuova collezione della sua linea di costumi da bagno.