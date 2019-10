Domenica 20 ottobre ha inizio su TV2000 la nuova edizione di Benedetta economia!. Forte della programmazione di due stagioni precedenti, la trasmissione in questione offre una visione originale ma anche concreta dell’economia di oggi. In ogni appuntamento domenicale, dalle 18.30 in poi, il format offrirà ai telespettatori delle riflessioni mutuate da brani della Bibbia per discutere della situazione attuale dell’economia italiana.

Nel corso delle puntate saranno affrontati quindi argomenti quali il potere d'acquisto, il lavoro, le nuove occupazioni e le opportunità per i risparmiatori.

La nuova edizione di Benedetta Economia su TV2000

La terza stagione di Benedetta Economia su TV2000 sarà condotta da Eugenia Scotti e sarà realizzata in sinergia con la Scuola di Economia Civile. La trasmissione si prefigge di offrire vetrina alle storie personali e alle vicende quotidiane di chi prova a coniugare profitto economico e rispetto dei lavoratori, originando così crescita, sviluppo e bene comune.

A condurre le riflessioni che nasceranno dai brani delle Sacre Scritture è anche quest’anno il professore Luigino Bruni, illustre economista, editorialista del quotidiano Avvenire e docente dell’Università Lumsa.

Tra gli ospiti di questa nuova stagione figurano economisti, giuristi e professori universitari di specchiata fama quali Pietro Ichino, Piercamillo Davigo, Andrea Segrè, Carlo Cottarelli, Cecilia Dall’Oglio, Sergio Gatti e Magda Bianco.

Dall'universo dell'imprenditoria parteciperanno invece al programma Francesco Mondora, Ceo di Mondora S.r.L, Giovanni Cassataro, responsabile di recruiting per Mazzucchelli 1849, e Angelo Mancini, presidente di Madama Oliva srl.

Nel corso delle puntate saranno affrontati temi quantomai attuali quali le tasse, la corruzione, la capacità di risparmio, il sovra indebitamento dei nuclei familiari e delle imprese italiane, ma anche le realtà imprenditoriali da portare ad esempio, gli spiragli occupazionali, le concrete possibilità di sviluppo, i nuovi settori sui quali investire e l'imperituro valore delle produzioni artigiane. Le letture dei brani della Bibbia saranno a cura dell’attore Riccardo Bocci e saranno realizzate in luoghi simbolici del Belpaese.

Le novità di questa edizione

A partire dalla prima puntata, la nuova stagione di Benedetta Economia! sarà contraddistinta dall'introduzione di varie novità. Lo studio e l'impianto scenografico saranno caratterizzati da gigantografie di situazioni lavorative del passato e del presente e la presenza dei ricercatori del corso di Economia civile dell’Università Lumsa offrirà dati reali e statistiche sugli argomenti portanti delle varie puntate.