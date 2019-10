Oggi, sabato 19 ottobre, è andata in onda su Canale 5 una nuova e spumeggiante puntata di Verissimo, salotto condotto da Silvia Toffanin. I primi ospiti della puntata sono stati Paolo Bonolis e la moglie Sofia Bruganelli che hanno raccontato il loro primo incontro, la loro storia d'amore dalla quale sono nati tre figli, Adele, Davide e Silvia. L'amore tra Paolo e Sonia sbocciò negli studi televisivi di Mediaset: i due erano impegnati per alcuni lavori pubblicitari, ma ne bastò soltanto uno per far colpo su Bonolis. Da quel momento, Bonolis e la Brugamelli iniziarono a frequentarsi, fino a ufficializzare la loro relazione.

Paolo Bonolis e la moglie Sonia raccontano il loro amore

Durante l'intervista, Silvia Toffanin ha chiesto a Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli come è stato il loro primo appuntamento. La Bruganelli ha iniziato a svelare alcuni dettagli dicendo: "Lui mi invitò al cinema e accadde una cosa davvero molto particolare. Fui portata al cinema da un mio amico ma accanto a me, al posto in cui doveva esserci Paolo, c'era Luca Laurenti.

Poi il buio e all'improvviso Luca sparì e comparve Paolo". Poi la padrona di casa ha mandato in onda un video in cui Bonolis ufficializzò in televisione la relazione con Sonia. Da questo ricordo divertente, si passa al racconto di Silvia, figlia di Paolo e Sonia, nata con dei gravi problemi di salute. "Silvia è la nostra luce" ha detto Bonolis. Poi Sonia ha aggiunto: "Silvia ha una grande sensibilità e riesce a cogliere i sentimenti e le emozioni degli altri".

Infine la donna ha spiegato: "Avrei voluto che Silvia facesse un percorso più semplice come quello dei suoi fratelli, anche se in realtà hanno sofferto anche loro, soprattutto Davide. Lui ha vissuto la situazione difficile della sorella da quando era piccolo".

Silvia Toffanin a Paolo e a Sonia: 'Non vi ho mai visto insieme in tv'

Dopo che Paolo Bonolis ha lanciato il suo libro "Perché parlo da solo", Silvia Toffanin ha chiesto a Sonia Bruganelli: "Come si è comportato Paolo?".

Sonia però non è riuscita a rispondere alla domanda e si è messa a ridere: "Scusate non ce la faccio". Poi Bonolis è intervenuto ironizzando sulla situazione: "Non ce la fa. Ma questa cosa succede anche nell'intimità. Mi ride in faccia e una cosa incredibile". Insomma una situazione che ha fatto sorridere anche la padrona di casa che ha detto: "Ma io non vi ho mai visto insieme in tv. Mi fa strano".

Paolo ha risposto esclamando: "Siamo una rarità". Infine, Bonolis ha chiosato dichiarando: "Quando siete felici, fateci caso. Non è una frase mia ma è di un grandissimo scrittore americano di origini tedesche Kurt Vonnegut. E' una citazione che mi ha colpito molto perché è vera. Noi diamo tutto per scontato ciò che ci accade. La felicità è un qualcosa di raro che abbiamo quando noi siamo ben disposti.

Visto che è raro essere felici, quando vi capita di esserlo fateci caso".