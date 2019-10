Martedì 22 ottobre su Rai 3 andrà in onda una nuova puntata di 'Cartabianca', il contenitore politico del terzo canale Rai. L'orario di inizio è previsto per le 21:20 e il programma sarà visibile anche in diretta streaming dal sito di 'Rai Play'.

I temi che saranno al centro della nuova puntata di 'Cartabianca'

Come annunciato dallo stesso programma nella loro pagina Facebook, saranno diversi i temi al centro della puntata di oggi.

Per prima cosa si parlerà della manovra economica che, nelle ultime ore, ha spaccato il governo giallorosso; si sono palesate, infatti, le prime vere schermaglie tra i 4 partiti di governo (M5S, Italia Viva, Pd e Leu), in particolare sul tema del carcere per gli evasori. Su questo tema vi è stato, nelle ultime ore, anche uno scontro fra il capo politico dei 5 stelle (oltre che ministro degli Esteri) Di Maio ed il premier Giuseppe Conte.

Un accordo alla fine si è trovato, con la linea 'Di Maio' che sembra aver prevalso: infatti dovrebbe essere inserito nel decreto fiscale l'inasprimento delle condanne per chi evade oltre i 100.000€, ma solo dopo che tale misura verrà discussa (e, forse, modificata) in Parlamento. Ma lo scontro delle ultime ore che ripercussioni avrà sul governo?

Altro tema di cui si parlerà nella puntata di 'Cartabianca' è quello della manifestazione del centrodestra che si è svolta sabato pomeriggio a Roma.

In tale manifestazione, nonostante qualche tensione della vigilia (in particolare da parte di Forza Italia a causa della adesione di Casapound alla manifestazione), il centrodestra è parso unito. Dal palco della manifestazione indetta da Matteo Salvini, hanno infatti parlato anche Giorgia Meloni (leader di Fratelli d'Italia) e Silvio Berlusconi (leader di Forza Italia). Con il grande successo che la manifestazione ha avuto, inoltre, pare scontato oramai che Matteo Salvini sia il leader della coalizione. Ma durerà la pace all'interno del centrodestra?

'Cartabianca', gli ospiti del 22 ottobre

Tanti gli ospiti annunciati per questa sera; non mancherà, come sempre, l'intervento di Mauro Corona, che parlerà con la conduttrice di tutti i temi al centro dell'attualità. Ospite della puntata del 22 ottobre anche Dario Franceschini: il ministro della 'Cultura e del Turismo' parlerà dei dissidi interni alla maggioranza. Sul versante dell'opposizione vi sarà l'intervista a Mara Carfagna, esponente di spicco di Forza Italia (oltre che essere vice-Presidente della Camera dei Deputati).

Come annunciato su Facebook, presenzieranno inoltre: Lucia Azzolina (M5S), Massimiliano Fedriga (Lega), Matteo Richetti (Siamo Europei). Tanti anche i giornalisti presenti nella puntata odierna: Andrea Scanzi (Fatto Quotidiano), Lina Palmerini (Il Sole 24 ore), Maurizio Belpietro (la Verità e Panorama), Elisa Serafini (The Post Internazionale). Presente, inoltre, anche l'attrice Sabrina Impacciatore.

La diretta del programma è fissata dunque per le 21:20. Per coloro i quali non potranno assistere alla puntata in diretta, è possibile rivedere le intere puntate (o in alternativa solo alcuni spezzoni di esse) dal sito di 'Rai Play'.