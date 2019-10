Il 14 ottobre è andata in onda l'ultima puntata di Temptation Island dedicata alle coppie vip. A far discutere particolarmente e dividere il web è stato il falò di confronto tra Serena Enardu e Pago. Come se non bastasse sui social ancora una volta è arrivato anche il giudizio di Giovanni Conversano. Come molti sanno Giovanni e Serena si sono conosciuti a Uomini e Donne. Dopo un periodo vissuto a gonfie vele, i due si sono detti addio senza tralasciare qualche polemica di troppo.

Proprio per questo motivo l'ex calciatore in più di un'occasione ha rivolto delle frecciatine alla sua ex fidanzata.

Ad oggi Giovanni è felicemente fidanzato con Giada Pezzaioli, dalla quale ha avuto anche un bambino di nome Enea. Nonostante tutto però, pare che l'ex protagonista del dating condotto da Maria De Filippi voglia togliersi qualche sassolino dalle scarpe.

Giovanni: nuova stoccata a Serena

Giovanni Conversano nella serata di ieri, dopo il falò di confronto tra Serena Enardu e Pago ha lanciato una nuova stoccata alla sua ex fidanzata.

Senza mezzi termini l'ex calciatore ha scritto su Instagram tramite una Stories: "Chi nasce rotondo, non può morire quadrato." Stando al giudizio di Conversano, la Enardu ancora una volta si è dimostrata immatura. Al momento i motivi dell'ennesimo attacco da parte di Giovanni non possiamo saperli. Alcuni utenti hanno ipotizzato che l'uomo sia ancora coinvolto emotivamente. Altri invece, hanno pensato che la rottura con la Enardu abbia lasciato delle ferite profonde dentro Giovanni.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Gossip Temptation Island

Tuttavia va detto che Giovanni Conversano non è stato l'unico ad attaccare la concorrente del reality. Molti telespettatori si sono riversati su Facebook per spezzare una lancia in favore di Pago. All'indirizzo di Serena sono arrivati numerosi commenti negativi: "Serena sei pessima, neanche il coraggio di dire a Pago che non sei più innamorata di lui", "Non ho parole su questa donna". Infine, sono arrivate altre critiche a Serena per aver subito chiesto di incontrare il single Alessandro Graziani. Dall'incontro con il giovane, è emerso che lui sarebbe disposto a conoscerla al di fuori del programma.

Serena e Pago: arriva l'addio

Il falò di confronto tra Serena Enardu e Pago è stato particolamente infuocato. Nonostante il cantautore sia apparso ancora molto innamorato della sua donna, non si può dire lo stesso per la concorrente sarda. Durante il faccia a faccia tra i due, addirittura sono emersi anche dei dettagli intimi svelati da Serena: "Non era un rapporto d'amore, di complicità, di confronto.

Facevamo l'amore perché si doveva fare, io ero completamente apatica". Di fronte a tali affermazioni Pago ha capito che non c'era nessuna possibilità di ricucire la storia.