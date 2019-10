Lunedì 14 ottobre ha inizio la nuova stagione di "Cuochi d'Italia". La prima puntata della nuova edizione di questo format culinario condotto da Alessandro Borghese andrà in onda su TV8, alle 19:30; in seguito, il programma continuerà a essere trasmesso ogni sera, dal lunedì al venerdì, alla stessa ora.

Per chi non avesse seguito le edizioni precedenti, "Cuochi d'Italia" consiste in un vero e proprio torneo tra venti cuochi provenienti dalle varie regioni italiane.

Di puntata in puntata, questi specialisti dei fornelli gareggiano per aggiudicarsi il riconoscimento di "Miglior cuoco regionale d'Italia". Anche quest'anno, l'operato degli chef in gara sarà giudicato da una giuria di giudici formata dai rinomati chef Cristiano Tomei e Gennaro Esposito.

Il regolamento della trasmissione

"Cuochi d'Italia" consiste di fatto in una gara gastronomica a puntate i cui vincitori sono destinati a fregiarsi del titolo di "Miglior cuoco regionale d'Italia".

In ogni appuntamento serale del format due cuochi rappresentanti due regioni italiane si sfidano in una doppia prova e le loro preparazioni culinarie vengono giudicate da una giuria altamente qualificata.

Per quanto riguarda lo svolgimento di ogni puntata, salvo eventuali sorprese non dichiarate di questa nuova edizione, nella prima prova i due chef in gara devono preparare una pietanza su tre possibili opzioni della regione di casa, che viene scelta dal cuoco ospite.

Alla fine, i piatti vengono passati al vaglio dei giudici che ne indicano la bontà con un voto da 1 a 10.

Nella prova di ritorno, il cuoco dell'altra regione italiana deve scegliere il piatto della regione sfidante e prepararlo con una rivisitazione personale. Una volta finita conclusa la seconda prova, la regione che guadagna più punti passa al turno successivo. Se alla fine della puntata le due regioni risultano essere in pareggio allora accede al turno successivo la regione che ha ottenuto più punti "in trasferta".