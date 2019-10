Lunedì 14 ottobre, alle 20:30, va in onda su Nove la prima puntata di "Deal With It - Stai al gioco", il nuovo programma condotto da Gabriele Corsi. Questo nuovo format si ispira alla celebre "Candid Camera", ma non è escluso che in certi momenti non possa sembrare "Le Iene", specialmente per le reazioni di coloro che saranno vittime degli scherzi. Prodotta da Magnolia, questa nuova trasmissione dell'access time del nono canale andrà in onda ogni sera dal lunedì al venerdì.

Il regolamento di 'Deal With It'

Scherzo, divertimento e sorpresa sono gli ingredienti principali di "Deal With It - Stai al gioco", la nuova trasmissione di Nove in onda da lunedì 14 ottobre.

In ogni puntata il conduttore Gabriele Corsi, in compagnia di complici famosi, sceglierà una coppia di clienti che si trovano in un locale pubblico (un ristorante, un'osteria, un bar, una trattoria, un pub), disseminato per l'occasione con tante telecamere attentamente celate.

Uno dei due clienti, all'insaputa della persona con il quale si trova all'interno del locale, riceverà la proposta di partecipare a un gioco che gli potrebbe permettere di vincere fino a 2.000 Euro. Per poter vincere il montepremi il concorrente dovrà indossare un auricolare, tornare dalla persona con la quale è arrivata nel locale ed eseguire attentamente le indicazioni impartite dalla regia. Tutte le volte che il partecipante al gioco riuscirà a concludere con successo la sfida suggerita vedrà crescere l'ammontare del montepremi.

Scendendo nei dettagli, in ogni prova il concorrente dovrà superare varie sfide, di difficoltà crescente. Ogni volta che supererà un prova vincerà una determinata somma di denaro che potrà essere sua a partire dal superamento della terza sfida. Dalla quarta prova in poi, come succede per altri game show quali "Chi vuol essere milionario", potrà scegliere se continuare a rischiare per provare a vincere i 2.000 euro oppure fermarsi alla cifra vinta fino a quel momento.

Ovviamente, per poter vincere dei soldi il concorrente deve fare in modo di non tradirsi e di non farsi mai sgamare dal compagno o dalla compagna di uscita.

I complici Vip di Gabriele Corsi

Tra i nomi dei complici vip che affiancheranno il conduttore Gabriele Corsi nelle varie puntate del programma ci sono dei personaggi molto noti ai telespettatori.

Di puntata in puntata parteciperanno al gioco Francesco Facchinetti, Paolo Ruffini, Francesco Pannofino, Debora Villa, Simone Rugiati, Frank Matano, Damiano Carrara, Scintilla, Flavio Montrucchio, Corti e Onnis, Giulia Salemi, Marco Baldini, i Panpers e tanti altri ancora.

In ogni appuntamento i personaggi famosi potranno partecipare al gioco in tre vesti diverse, ovvero come suggeritori, complici e concorrenti.