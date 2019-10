Primo appuntamento settimanale con il Trono Classico di Uomini e donne, anche se la puntata sarà più incentrata su alcuni protagonisti di Temptation Island Vip, in particolar modo su Damiano "Er Faina", che avrà un duro scontro in studio con Tina Cipollari.

Uomini e Donne, anticipazioni: Alessia Marcuzzi ospite in studio

La puntata di oggi, di giovedì 3 ottobre, sarà principalmente dedicata al cast di Temptation Island Vip che fino a ora ha lasciato il programma.

In studio sarà presente Damiano "Er Faina" con la fidanzata Sharon e Ciro Petrone con Federica. Ad accompagnarli la conduttrice Alessia Marcuzzi.

Proprio "Er Faina" avrà un duro scontro con Tina Cipollari. I due non se le manderanno a dire, al punto tale che dovrà intervenire Maria De Filippi per dividerli. L'argomento principe, che farà sfociare la lite, saranno le critiche che Damiano, in passato, ha rivolto alla veridicità del meccanismo di Temptation e proprio qua interverrà la De Filippi che gli dirà: "A volte il leone da tastiera, è leone da tastiera perché non conosce".

Per quanto riguarda i tronisti, invece, la corteggiatrice Veronica sarà sempre "contesa" da Giulio Raselli e Alessandro Zarino: il tronista piemontese non riesce a capire se la ragazza è veramente interessata a lui. Appuntamento alle 14:45 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Play.