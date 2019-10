14:59 - Anna e Gemma continuano a litigare, questo perché la dama torinese sostiene, che ai tempi, Giorgio Manetti e la Tedesco hanno avuto una relazione.

14:56 - Gemma sale in passerella.

14:52 - nonostante non sia previsto, Gemma vuole sfilare anche oggi, nonostante non debba farlo: vuole salire in passerella proprio perché ha trovato ingiusta la vittoria di Anna settimana scorsa.

14:49 - intanto inizia la sfilata.

Oltre al parterre maschile, voterà anche la giuria popolare. La prima a salire in passerella è Anna.

14:46 - inizia una nuova puntata di Uomini e donne. Oggi si svolgerà la sfida definitiva, di conseguenza dovrebbero sfilare solamente le dame che si sono classificate, nell'ultima sfilata, nei primi cinque posti in classifica. Settimana scorsa però, durante la sfida tra Gemma Galgani e Anna Tedesco, c'è stata una grossa polemica in merito ai voti. Questo potrebbe cambiare le carte in tavola per la passerella di oggi.

"Lei è così, è spinosa" Gemma vs. Anna! Voi da che parte state? #UominieDonne pic.twitter.com/ldOirPkUJQ — Uomini e Donne (@uominiedonne) October 9, 2019

Diretta Uomini e Donne, trono over: mercoledì 9 ottobre

Terzo e ultimo appuntamento settimanale con il Trono Over di Uomini e Donne. Nella puntata di oggi, mercoledì 9 ottobre, le donne del parterre saranno protagoniste di una nuova sfilata. Non mancheranno le querelle, soprattutto tra Gemma Galgani e Anna Tedesco,

Uomini e Donne, anticipazioni: le dame protagoniste della sfilata 'Il jeans sta meglio a me'

Le dame del parterre femminile di Uomini e Donne saranno protagoniste dell'ennesima sfilata, intitolata "Il jeans sta meglio a me", dove i vestiti in denim saranno al centro dell'attenzione.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Uomini E Donne Maria De Filippi

Non tutte potranno parteciparvi, solo sei di loro sfileranno per aggiudicarsi il titolo di "migliore" grazie all'outfit scelto. Le dame in questione sono: Gemma Galgani, Anna Tedesco, Ida Platano, Pamela Barretta, Barbara De Santi e Veronica Ursida.

Sarà il parterre maschile a giudicare e ovviamente non mancheranno le polemiche e le liti, soprattutto tra Gemma e Anna: quest'ultima accuserà la dama torinese di portare sfortuna.

Le discussioni, però, non mancheranno nemmeno tra Armando Incarnato e Barbara De Santi. Quale dama la spunterà? La vincitrice verrà svelata durante l'appuntamento odierno, dalle 14:45 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Play.