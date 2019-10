Nuova settimana con Uomini e donne, il dating show condotto da Maria De Filippi. Come di consuetudine s'inizierà con il trono over, che vedrà come protagonista indiscussa Gemma Galgani. Spazio anche a Ida Platano e Riccardo Guarnieri, che dopo l'allontanamento dal programma di settimana scorsa, hanno buone notizie per il pubblico a casa.

Uomini e Donne, anticipazioni: Gemma gelosa di Antonella

Non è un momento facile per Gemma Galgani, dopo che settimana scorsa Jean Pierre, il cavaliere con cui sta attuando una conoscenza, ha deciso di lasciare in trasmissione Antonella, una signora arrivata in studio appositamente per conoscerlo.

La Galgani non ha preso bene la cosa, per questo motivo durante la settimana ha deciso di fare una sorpresa al cavaliere, esprimendogli tutto il suo rammarico per la faccenda. Intanto lui ha deciso di uscire a cena con Antonella e in più ha lasciato il numero di telefono a un'altra signora del parterre.

Intanto in studio torneranno Ida Platano e Riccardo Guarnieri. I due, durante l'ultima puntata, avevano deciso di lasciare il programma da separati, ma a quanto pare qualcosa è cambiato e il cavaliere si dimostra sempre più convinto a a far funzionare il rapporto per il meglio.

L'appuntamento con Uomini e Donne è a partire dalle 14:45, su Canale 5.