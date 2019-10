Terzo e ultimo appuntamento, per questa settimana, con il trono over di Uomini e donne. Protagonista di oggi la sfilata che vedrà salire in passerella le dame, con un look "da notte" da poter condividere con il proprio partner. Non mancheranno le polemiche, soprattutto tra Pamela ed Enzo: quest'ultimo definirà l'outfit della dama "irrispettoso".

Uomini e Donne, anticipazioni: in scena la sfilata 'Pigiama party per due'

Nell'appuntamento odierno di mercoledì 23 ottobre, prima della sfilata, ci saranno ancora degli attriti tra Jean Pierre e Gemma.

Quest'ultima non ha accettato che il cavaliere abbia deciso di mantenere in trasmissione Antonella, la signora arrivata in studio appositamente per conoscerlo: come evolverà la loro situazione? In studio ritorneranno due ex protagonisti del trovo over, Edoardo Varini e Chiara Pardini, che comunicheranno a tutti le persone presenti una bella sorpresa.

Successivamente spazio alla sfilata dal titolo "Pigiama party per due".

Come di consuetudine ci saranno polemiche tra dame e cavalieri, in particolar modo tra Pamela ed Enzo. Quest'ultimo, che ha iniziato la conoscenza della dama da qualche settimana, le darà come voto quattro e definirà l'outfit "irrispettoso". Questo e tanto altro ancora a partire dalle 14:45 su Canale 5.