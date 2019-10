Domenica 20 ottobre, dalle 14:00 su Rai 1, sarà trasmessa una nuova puntata di Domenica In. Lo storico programma della domenica pomeriggio, condotto anche quest'anno da Mara Venier, avrà una puntata speciale: la conduttrice compirà infatti 69 anni e, per l'occasione, ha deciso di festeggiare in diretta con tanti suoi amici che si avvicenderanno nel corso delle tre ore e mezza di diretta.

Domenica In del 20 ottobre: tutti gli ospiti

Mara Venier effettuerà una lunga chiacchierata con l'amico Carlo Conti; il conduttore toscano ripercorrerà la sua carriera e parlerà del suo 'Tale e Quale Show', programma del venerdì sera di Rai 1 che dalla prossima puntata ospiterà il torneo con i migliori partecipanti delle ultime stagioni.

Un'intervista è prevista anche per Elena Santarelli: la showgirl, che tutti i sabati pomeriggi è in onda come opinionista nel programma "Italia Sì", parlerà della sua ultima fatica letteraria e affronterà il capitolo della malattia (finalmente sconfitta) del figlio. I momenti musicali del programma saranno invece affidati a Clementino (rapper napoletano che si esibirà con il suo brano 'Tarantelle') e a Francesco Renga (che presenterà 'Prima o Poi', uno dei suoi ultimi successi).

Spazio anche alla comicità con l'intervista all'artista napoletano Alessandro Siani, che proprio con Clementino ha scritto la canzone 'Cos, Cos, Cos'. Ritorna a Domenica In anche Barbara de Rossi: già ospite del programma. Infine, saranno presenti anche gli attori Roberto Farnesi e Alessandro Tersigni che i telespettatori possono seguire tutti i giorni ne 'Il Paradiso delle Signore', fiction del pomeriggio di Rai 1 in onda dal venerdì al lunedì.

A fine puntata è previsto anche l'ingresso in studio di una torta di compleanno dedicata alla padrona di casa.Saranno tantissimi, dunque, gli ospiti che festeggeranno in diretta gli anni di 'Zia Mara'.

Domenica In, dove vedere la puntata

Domenica In, che in questa 44esima stagione è arrivata già alla sua sesta puntata, continua a macinare grandi ascolti. La scorsa domenica il contenitore domenicale condotto da Mara Venier ha ottenuto, nella prima parte, 2.175.000 spettatori per uno share del 18.8%, mentre nella seconda gli spettatori sono stati 2.252.000 per uno share del 17.5%.

Ascolti che hanno permesso a Rai 1 di vincere contro la concorrenza. Il programma sarà come sempre trasmesso in diretta dagli studi "Fabrizio Frizzi" di Roma e sarà visibile su Rai 1 dalle 14:00, subito dopo dunque il TG delle 13:30. La puntata sarà visibile anche in streaming dal sito di 'Rai Play'.