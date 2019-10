Non è iniziata nel migliore dei modi l'intervista di Mercedesz Henger a Domenica Live. Dopo le accuse della settimana scorsa da parte della madre, la ragazza ieri era in studio per replicare. Eva Henger fece delle accuse davvero pesanti nei confronti della figlia ma, soprattutto nei confronti del suo attuale fidanzato Lucas Peracchi. Il ragazzo, noto al pubblico per aver partecipato a Uomini e Donne come tronista, da qualche mese convive con Mercedesz.

La madre, Eva Henger, lo ha accusato di essere un ragazzo violento. Ha addirittura detto che avrebbe più volte alzato le mani nei confronti di sua figlia. A prova di questo, ci sarebbero gli sms scambiati con la figlia. Inoltre molte volte Mercedesz, dopo le furiose litigate con Lucas, l'avrebbe chiamata in lacrime dicendole che per l'ennesima volta, il fidanzato era arrivato ad alzare le mani. La madre, nel corso dell'intervista di domenica scorsa ha aggiunto anche che non riesce a capire come mai sua figlia si comporti così con lei e come mai continui a vivere con un ragazzo violento.

Pare inoltre che da un po' di tempo Mercedesz non risponda più alle chiamate della madre. Ieri avrebbbe dovuto raccontare la sua verità. Ma l'intervista non è stata facile.

Mercedesz Henger: 'Mamma vorrei una spiegazione per il male che mi hai fatto'

Mercedesz Henger, ospite di Barbara D'Urso a Domenica Live, ha avuto un malore prima dell'inizio dell'intervista. In lacrime e tremante, ha detto a Barbara D'Urso: "Sto avendo un attacco di panico, mi guardano tutti." La conduttrice l'ha rassicurata dicendole di non tremare e che avrebbe potuto parlare di un altro argomento e poi ritornare da lei.

La ragazza però, dopo essersi calmata, ha detto di essere pronta a raccontare tutta la sua verità. È iniziata così l'intervista. La prima cosa che ha voluto precisare è che Lucas, non ha mai alzato un dito su di lei. 'Secondo te, io rimango con una persona che mi mette le mani addosso?' ha poi aggiunto. 'Mia madre, ha detto cose che non sono mai successe. Io e Lucas, litighiamo e abbiamo litigato spesso, ma non mi ha mai sfiorato'.

Mercedesz, ha poi tenuto a precisare che non era in trasmissione per insultare la madre ma per chiarire la questione. Secondo lei, sono stati estrapolati degli sms fuori contesto che proprio per questo sono stati fraintesi. Infine, si è anche scagliata contro i settimanali di Gossip dicendo, che non ne comprerà mai più uno perché non credeva potessero pubblicare una notizia senza avere prove certe.

Prima di terminare l'intervista, ha rivolto un messaggio direttamente alla madre: "Mamma, vorrei una spiegazione seria per il male che hai fatto soprattutto a me. Prima di questa storia stavo bene. Io non vengo più a parlare di questo, mi tiro fuori."