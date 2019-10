Paulo Dybala in questa stagione ha ritrovato la serenità nel campo da gioco, merito sicuramente anche di una vita privata che lo rende felice. Attualmente Dybala è fidanzato con la modella Oriana Sabatini, con la quale è impegnato da oramai un anno. Riguardo la storia fra i due ha parlato la mamma della modella argentina, Catherine Fulop, che in un'intervista ad una radio argentina ha parlato della sua difficoltà di vivere il suo rapporto con la figlia a distanza, in quanto oramai la Sabatini è spesso a Torino con Dybala.

Catherine Fulop: 'L’unica cosa che non perdono a Paulo è che ha portato Oriana in Europa'

Una delle dichiarazioni principali della suocera di Dybala ad una radio argentina è sicuramente il piccolo rimprovero all'argentino per avergli 'portato' via sua figlia. Fra le frasi infatti spicca: ''L’unica cosa che non perdono a Paulo è che ha portato Oriana in Europa''. La stessa Fulop ha ribadito che gli dice spesso che lo 'odia', ma Paulo le risponde che si sta prendendo cura di sua figlia.

Come sottolinea la signora Fulop, di recente i due hanno compiuto un anno di fidanzamento e questi ultimi tempi sono stati difficili per lei, sono infatti passati anche quattro mesi in cui non è riuscita a vedere sua figlia proprio perché attualmente è stabile in Europa, in particolar modo a Torino dal 'suo' Paulo.

Catherine Fulop sul bacio saffico fra sua figlia ed una modella

La stessa Fulop ha parlato del bacio saffico in cui è stata immortalata sua figlia con un'altra modella: secondo la mamma della Sabatini non ci sarebbe niente di sbagliato nel baciare una donna, ha infatti aggiunto che ''potrei innamorarmi di una donna'' e che è sicura che ''avrebbe potuto avere una relazione con una donna''.

Inoltre ha aggiunto che le piace pensare che sua figlia sia libera di decidere della sua propria vita e soprattutto di fare qualsiasi cosa in riferimento proprio al bacio saffico con una modella. A proposito di Dybala, è stato convocato nella nazionale dell'Argentina che mercoledì disputerà un'amichevole in terra tedesca contro la nazionale della Germania. Il settore avanzato della nazionale sudamericana dovrebbe essere formato da Lautaro Martinez e Paulo Dybala.

L'inizio di stagione di Dybala

In questo inizio di stagione bianconera uno dei principali protagonisti delle sette vittorie e due pareggi in nove partite giocate dalla Juventus fra Serie A e Champions League è sicuramente Paulo Dybala. Dopo essere stato uno degli ultimi ad iniziare la preparazione estiva agli ordini del nuovo tecnico bianconero Sarri (a luglio ed agosto ha giocato la Copa America con la nazionale dell'Argentina, sconfitta in semifinale dal Brasile vincitore della competizione americana), il 10 bianconero ha conquistato pian piano la fiducia del tecnico toscano che nelle ultime due partite lo ha schierato titolare.