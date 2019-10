Il legame tra Emma Marrone ed Elodie Di Patrizi, è forse uno dei più belli tra quelli che sono nati ad Amici: le due artiste, infatti, hanno vissuto in simbiosi per più di un anno, fino a quando la più giovane ha deciso di camminare con le sue gambe. Dopo un lungo periodo di gelo, però, oggi le cantanti hanno fatto pace: è stata l'ex allieva del talent show a confermare la sintonia ritrovata con la collega in un'intervista rilasciata a Vanity Fair.

Elodie ed Emma sono di nuovo amiche

Emma Marrone ed Elodie Di Patrizi si sono conosciute nel 2015, quando la prima era coach della seconda al serale di Amici. Dopo la fine del programma, tra le due è cominciata una collaborazione professionale ma anche un rapporto d'amicizia che i fan hanno sempre considerato più una simbiosi: l'ex allieva, infatti, ha abitato nella casa romana della collega per quasi un anno ed ha lavorato al suo fianco nella realizzazione di "Tutta colpa mia", il brano che ha portato in gara a Sanremo.

Da un momento all'altro, però, l'interprete di "Margarita" ha deciso di voltare le spalle alla sua mentore e proseguire da sola la carriera nella musica: questa rottura lavorativa, ha ovviamente raggelato anche il loro rapporto umano.

Nell'intervista che ha rilasciato a Vanity Fair in questi giorni, però, Elodie ha fatto sapere che ci sono delle belle novità a riguardo: dopo un lungo periodo di distacco, lei e la "Brown" sono riuscite a trovare un punto d'incontro.

"Ci siamo riavvicinate. L'ho incontrata e l'ho vista molto bene", ha detto la ragazza al settimanale.

La forza di Emma dopo l'operazione: 'Barcollo ma non mollo'

Senza scendere troppo nei particolari dell'incontro chiarificatore che ha avuto con la Marrone, la Di Patrizi ha aggiunto che ha sempre fatto il tifo per lei e che la considera una donna generosa e dal grande cuore.

In merito alle ragioni che hanno portato lei ed Emma a non rivolgersi la parola per tanto tempo, invece, la cantante ha ammesso: "Ci eravamo allontanate, perché io mi ero mossa in modo istintivo.

Alcune cose avrei potuto farle diversamente. Ma tra noi c'è del bene, serviva solo del tempo per capirci", ha continuato Elodie nell'intervista a Vanity Fair.

L'ex allieva di Amici, qualche settimana fa si era mostrata commossa quando a Domenica In le è stato chiesto di fare l'in bocca al lupo alla collega che stava affrontando un serio problema di salute.

Oggi che la "Brown" è tornata al lavoro dopo l'intervento, molte cose si stanno sistemando.

Sebbene ammetta di essere molto provata fisicamente dalla promozione del disco che sta facendo in giro per l'Italia, Emma ha rassicurato i fan: "Tranquilli perché tengo botta, barcollo ma non mollo".