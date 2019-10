Oggi, mercoledì 23 ottobre, in prima serata su Canale 5 verrà trasmessa la nuova ed ultima puntata di Amici Celebrities, lo spin-off dell'ormai celebre talent-show ideato da Maria De Filippi, Amici di Maria De Filippi. In occasione della scorsa puntata sono stati decretati i finalisti di Amici in versione "very important people", che stasera si sfideranno al fine di potersi aggiudicare l'ambita vittoria del format targato Mediaset.

La semifinale, inoltre, ha segnato le eliminazioni inaspettate dei due ex componenti della Squadra blu, Laura Torrisi ed Emanuele Filiberto di Savoia. Quest'ultimo, che è stato spesso attaccato nel corso della gara ad Amici celebrities per via delle sue nobili origini (Filiberto è un nipote dell'ultimo re d'Italia, Umberto II di Savoia), nelle ultime ore fa discutere di sé per alcune sue dichiarazioni rilasciate a "Tv, sorrisi e canzoni", a margine della sua prematura uscita dal talent della De Filippi.

Nel corso della sua ultima intervista, concessa alla nota fonte, l'ormai ex membro dal sangue e della Squadra blu ha confidato di subire da sempre il fascino di Maria De Filippi. In particolare, il principe ha tenuto a sottolineare di essere stato convinto proprio dalla consorte di Maurizio Costanzo a prendere parte al nuovo talent-show, ideato per i vip che abbiano coltivato nel tempo la passione per il ballo e/o il canto: “Ho sempre subito il ‘fascino’ di Maria […] Mi affascina molto per l’intelligenza e la sincerità, è una donna molto diretta.

Mi ha convinto perché mi ha spiegato che era un’accademia, non un reality. E infatti dopo aver vissuto due mesi lì dentro ho avuto bisogno di qualche giorno per riprendere contatto con la realtà".

Emanuele e il bilancio della sua esperienza ad Amici Celebrities

Durante il suo ultimo intervento, l'ex aspirante cantante vip ha dichiarato di non essere troppo dispiaciuto per il fatto di non aver avuto la possibilità di giocarsi la finale di Amici celebrities e che gli sarebbe invece dispiaciuto qualora non avesse dato il 100% del suo impegno investito in ogni settimana trascorsa ad Amici.

Filiberto non ha nascosto che sentiva, in cuor suo, che sarebbe uscito dal talent-show di Maria De Filippi proprio in occasione della semifinale. Un'eliminazione, quella del rampollo di casa Savoia, che ha scatenato non poche polemiche negli ultimi giorni: in molti infatti contestano che non sia stato indetto il televoto fisso del pubblico da casa per ogni manche prevista nel gioco dei talenti. E, proprio in merito alla sua eliminazione, Filiberto ha voluto rivelare un dettaglio del tutto inedito, concernente un gesto compiuto da Maria De Filippi in occasione della sua eliminazione, che lo ha molto colpito: “Lo sguardo di Maria quando mi hanno eliminato: sincero, protettivo, amichevole. Le devo molto".

I progetti dopo Amici Celebrities

Nel corso della sua ultima esperienza televisiva, vissuta ad Amici celebrities, il principe Filiberto è stato in più occasioni criticato a causa della sue nobili origini e accusato, quindi, di opulenza. Ma dal suo canto, Emanuele ha dichiarato, prima e dopo la sua eliminazione dal noto talent, che lavora in qualità di imprenditore. In occasione della sua nuova intervista, concessa a Tv, sorrisi e canzoni, il principe, per il quale non è il titolo a fare l'uomo ma è l'uomo a fare il titolo, non ha nascosto di avere già un progetto imprenditoriale, che rappresenta per lui una nuova sfida negli Stati Uniti.

L'ex membro dei blu intende aprire una catena di ristoranti, dopo aver avviato la sua attività imprenditoriale negli States con dei furgoncini: “Andrò negli Stati Uniti dove aprirò una catena di ristoranti. Ho iniziato con dei furgonici dove vendevo pasta fresca e a dicembre apriranno i primi ristoranti. Mostriamo come si fa la pasta fresca e serviamo pizza al taglio, cannoli, tiramisù”.