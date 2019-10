Sono immagini molto rassicuranti quelle che il sito di Oggi ha pubblicato in queste ore: a meno di un paio di settimane dall'annuncio che ha fatto su Instagram sulla sua salute, Emma Marrone è stata paparazzata rilassata e serena per le vie di Milano. Non si sa se queste immagini siano precedenti all'operazione che ha subito la cantante oppure no, fatto sta che l'artista non si è tirata indietro dal regalare un sorriso ai fotografi presenti, nonostante il momento delicato che sta vivendo.

Emma paparazzata nei negozi dopo l'annuncio dello 'stop'

Oggi, venerdì 4 ottobre, Emma Marrone sarebbe dovuta essere a Malta sul palco del concerto di Radio Italia: è proprio in questa speciale occasione, che l'artista avrebbe dovuto intonare per la prima volta live il suo nuovo singolo "Io sono bella", scritto per lei da Vasco Rossi.

Come lei stessa ha annunciato un paio di settimane fa sui social network, però, la cantante è stata costretta a rinunciare a questo incontro con i fan: un problema di salute piuttosto serio ha bussato alla sua porta, e lei ha dovuto dargli la priorità.

Proprio in questo giorno così significativo per la "Brown" e per i suoi sostenitori, il sito di Oggi ha pubblicato delle immagini esclusive della 35enne per le strade di Milano. Le foto che stanno impazzando in rete, molto probabilmente risalgono al periodo precedente all'operazione che la vincitrice di Amici ha subito lunedì 23 settembre a Bologna: in queste immagini, infatti, si vede la salentina fare shopping nei negozi del centro con la fedele assistente Francesca Savini.

Emma, nonostante la preoccupazione per la battaglia che era chiamata ad affrontare pochi giorni dopo, non ha risparmiato sorrisi e sguardi d'affetto ai paparazzi presenti: soltanto mentre parlava al telefono, la Marrone non è riuscita a nascondere un po' di tensione, soprattutto nelle espressioni del volto.

Emma tace sulla malattia: è mistero sul ritorno del tumore

Se le foto esclusive che ha pubblicato il sito di Oggi hanno in qualche modo rassicurato i preoccupati fan della Marrone, è il silenzio che ha deciso di sposare la cantautrice in questo periodo a far aumentare l'ansia di coloro che la seguono con affetto sin dai suoi esordi ad Amici.

Dopo che molte riviste di Gossip e autorevoli telegiornali (come il TG1) hanno confermato che il problema di salute che ha costretto la pugliese a fermarsi, è una ricaduta del male che l'ha già compita due volte negli ultimi 10 anni (un tumore alle ovaie), lo staff della diretta interessata si è esposto per fare chiarezza a riguardo.

Con un comunicato ufficiale diramato dall'ufficio stampa della "Brown", i curiosi sono stati messi al corrente del fatto che le uniche notizie certe sulla salute della salentina, sono quelle che ha dato e darà lei in futuro tramite i suoi canali ufficiali: tutto quello che si è detto e scritto di recente sul possibile ritorno del tumore, dunque, i collaboratori di Emma l'hanno definito come "falsità basate su supposizioni".