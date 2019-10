Gli incontri con i fan che sta facendo Emma Marrone in questi giorni per promuovere il nuovo disco "Fortuna", stanno regalando molti spunti di discussione agli appassionati di Gossip. Dopo la sorpresa che le ha fatto Maria De Filippi a Roma, ieri la cantante si è resa protagonista di un divertente siparietto durante al centro commerciale 'Vulcano Buono' di Nola: mentre elencava gli ultimi brani che ha scaricato, la salentina ha citato un artista che porta un cognome molto simile a quello dell'ex Stefano De Martino.

L'autoironia di Emma conquista i fan

Dunque, Emma Marrone si è recata in provincia di Napoli per il secondo instore di "Fortuna": per promuovere il nuovo disco, infatti, l'artista salentina ha organizzato degli incontri speciali con i fan in molte città d'Italia.

Oltre a parlare dell'album che è appena uscito e ad intonare qualche brano inedito, la vincitrice di Amici si è prestata a rispondere ad alcune domande dei presenti, magari per soddisfare delle curiosità che avevano sul suo conto.

Nel corso del firma copie di ieri pomeriggio, la 35enne si è ritrovata a dover elencare le ultime canzoni che ha acquistato online: in un video che sta facendo il giro della rete, si vede la "Brown" dire i nomi dei colleghi che ha avuto il piacere di mettere nella sua personale playlist.

"Telefon Tel Aviv, se non li conoscete, ascoltateli. Poi Riccardo Sinigallia", ha detto la pugliese non molte ore fa a Nola.

"Di Martino", ha aggiunto la cantautrice prima di prendersi qualche secondo di pausa. Ed è proprio in questo frangente, che Emma ha fatto una battuta che ha strappato un sorriso a tutti i fan presenti all'evento. "Ma è De Martino o Di Martino?", ha scherzato la Marrone imitando la voce di Belen Rodriguez. La breve parodia che l'artista ha fatto di quella che un tempo è stata la sua rivale in amore, ha fatto partire uno spontaneo applauso da parte del pubblico che non ha potuto far altro che apprezzare l'autoironia.

Rapporti distesi tra Belen, Emma e Stefano

L'imitazione che Emma ha fatto della voce della Rodriguez non aveva nessun fine cattivo: nel video che documenta questo esilarante momento, si vede la Marrone sorridere della battuta che ha appena fatto. Sebbene in passato ci siano stati dei comprensibili attriti tra la cantante e la showgirl, negli ultimi anni il loro rapporto è decisamente migliorato.

Era il 2012 quando Stefano De Martino tradì l'allora fidanzata Emma con Belen durante un serale di Amici al quale partecipavano tutti e tre: da quel momento in poi, tutti sono finiti costantemente al centro del gossip per le rispettive vicissitudini sentimentali, spesso collegate tra loro (la pugliese ha avuto una relazione con Fabio Borriello, fratello dell'ex dell'argentina, Marco).

Ora che il napoletano è tornato a far coppia con la moglie dopo 3 anni di separazione, sono venute meno le speranze degli irriducibili fan che ancora credevano in un ritorno di fiamma con la cantante salentina. In realtà, i due ex di Amici sono riusciti a ricostruire un rapporto dopo un lungo periodo di gelo: da un paio d'anni, infatti, Stefano ed Emma si seguono anche su Instagram.