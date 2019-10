Periodo di grandi sorprese per Emma Marrone: dopo aver ricevuto "l'in bocca al lupo" di tanti colleghi durante l'intervista a Radio Italia del 24 ottobre, ieri l'artista è rimasta senza parole quando davanti a lei si è palesata Maria De Filippi. Mentre stava presentando il nuovo album a Roma, davanti a centinaia di fan, la salentina si è ritrovata di fronte la conduttrice, che l'ha scoperta esattamente 10 anni fa: abbracci e scambio di parole al miele tra le due.

Maria abbraccia Emma: emozione al firmacopie di Roma

Il giorno dell'uscita del suo nuovo album "Fortuna", Emma Marrone ha incontrato alcuni fan a Roma, dando vita a un evento intimo e molto diverso dai classici firmacopie. La cantante, infatti, ha chiacchierato con i presenti del disco che ha lanciato per i suoi primi 10 anni di carriera e ha anche intonato tre brani contenuti al suo interno.

Nel corso della serata, però, è successa una cosa che ha spiazzato sia la salentina che i suoi sostenitori accorsi per applaudirla: improvvisamente sul palco è salita Maria De Filippi. In alcuni video che sono stati pubblicati sui social network, da chi c'era, si vede l'artista correre incontro alla conduttrice e abbracciarla forte, come a volerla ringraziare sia per quella sorpresa, che per tutto quello che ha fatto per lei sin dall'inizio della sua quasi decennale carriera.

La presentatrice di Amici si è seduta accanto alla sua "pupilla" e ha esclamato: "Io penso che sia davvero la persona che ogni volta so che c’è, perché Emma c’è". La moglie di Maurizio Costanzo ha fatto sicuramente riferimento alle tante occasioni in cui la "Brown" ha acconsentito a partecipare al talent-show, nonostante avesse altri impegni, come quando per esempio prese il posto di Morgan a capo di una squadra, in un serale già cominciato dopo la "cacciata" del cantautore.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Gossip Maria De Filippi

La Marrone sulla De Filippi: 'L’unica persona della quale mi fido ciecamente'

Emma ha ricambiato il dolce pensiero della De Filippi, dicendo davanti a tutti: "La cosa è reciproca, per esempio quando ho un problema di salute chiamo Maria. Giuro!". La cantante, che ha lasciato il suo Salento per trasferirsi nella capitale per esigenze lavorative, ha aggiunto: "Su Roma non ho nessuno, quindi l’unica persona della quale mi fido ciecamente e so che si butterebbe nel fuoco e all’inferno per me è lei".

La conduttrice si è defilata quasi subito dall'evento, preferendo lasciare spazio alla Marrone e ai fan che erano accorsi numerosi per poterla vedere e ascoltare nel mini live che ha organizzato. Il rapporto di stima e affetto che c'è tra Emma e Maria, comunque, è venuto fuori anche quando la 35enne ha annunciato sui social di doversi fermare per subire un'operazione: in quella circostanza, la padrona di casa di Amici rese pubblica una lettera per la cantautrice, nella quale le ribadiva la sua vicinanza e la invitava a non mollare e a tornare il prima possibile più forte che mai.