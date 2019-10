Emma Marrone ritorna nuovamente in televisione a distanza di qualche settimana dalla notizia della malattia che l'aveva colpita. La cantante salentina questa sera, 27 ottobre, è stata ospite a Che tempo che fa, il programma condotto da Fabio Fazio dove si è prima esibita sulle note del brano 'Io sono bella' che ha anticipato il nuovo album dal titolo 'Fortuna' e poi si è raccontata in un'intervista esclusiva dove ha parlato anche della malattia che l'ha recentemente colpita.

Che tempo che fa, Emma Marrone torna in tv dopo la malattia

E' ormai risaputo, infatti, che qualche settimana fa Emma Marrone ha annunciato sulla sua pagina Instagram di doversi prendere un periodo di stop a causa della malattia che era tornata nuovamente.

La cantante successivamente si è sottoposta ad un nuovo delicato intervento e per fortuna tutto è andato nel migliore dei modi.

Oggi Emma sta bene, così come ha confermato questa sera nel corso dell'intervista rilasciata a Fabio Fazio. 'Sono qui e sto bene' ha dichiarato la cantante salentina mentre veniva abbracciata dal padrone di casa di Che tempo che fa. Nel corso della chiacchierata, poi, abbiamo visto che Fazio ha chiesto ad Emma cosa ne pensasse dei commenti a dir poco sgradevoli che sono stati postati dagli haters sui social nei giorni in cui ha annunciato di essere nuovamente malata.

La risposta di Emma è stata a dir poco epica e la cantante, senza troppi mezzi termini ha ammesso che in quei giorni aveva cose più importanti a cui pensare che a quei tre o quattro 'sfig...' che, al contrario, non avevano nulla da fare. E poi ancora ha lanciato una proposta a dir poco intelligente per evitare che sui social vengano postati dei commenti offensivi nei confronti dei personaggi pubblici.

Riguardiamo insieme @MarroneEmma live a #CTCF con "Io sono Bella", brano estratto dal suo ultimo album #Fortuna. pic.twitter.com/FWAGJzaCqk — Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) 27 ottobre 2019

Le dure parole di Emma Marrone contro gli haters a Che tempo che fa

Emma, infatti, ha proposto di estendere il 'bollino blu' a tutti coloro che sono iscritti sui social e questo significherebbe certificare gli utenti, sapere il nome e cognome di tutte le persone che utilizzano Instagram, Facebook e Twitter in modo da poterli subito rintracciare quando postano dei commenti offensivi e denigratori.

Tornando invece al nuovo album dal titolo 'Fortuna' che in questi giorni ha già scalato le classifiche di vendita, la Marrone ha ammesso che ci sono diversi brani autobiografici oltre alla hit 'Io sono bella' scritta per lei dal grande Vasco Rossi. La rockstar italiana pare che si sia interessato particolarmente ad Emma dopo aver visto su Youtube un video della reinterpretazione de 'La nostra relazione' cantata proprio dalla Marrone.

A fine intervista anche Luciana Littizzetto è arrivata in studio per salutare e abbracciare Emma.