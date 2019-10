Tensione alle stelle tra Tina Cipollari e Damiano Er Faina nel corso della puntata di questo pomeriggio (3 ottobre) del trono classico di Uomini e donne. L’opinionista ha attaccato la star del web fin dal momento in cui è entrato in studio con la fidanzata. A far infuriare la vulcanica viterbese un video di qualche anno fa nel corso del quale il romano prendeva in giro la Cipollari. Affondo che provocò la reazione del figlio di Tina, allora tredicenne, che lo invitò a moderare i toni.

Secondo l’opinionista Damiano avrebbe apostrofato in malo modo il ragazzo e, seppur siano passati alcuni anni, non ha dimenticato l’accaduto. Versione che Er Faina ha smentito prima in trasmissione e poi attraverso un filmato pubblicato su Instagram durante il quale ha precisato di non aver detto 'figlio di'. “Alla fine di questo video pubblicherò le conversazioni con tuo figlio. Mi hai attaccato sulle falsità e non ti chiederò mai scusa” - ha riferito l'ex protagonista di Temptation Island Vip.

'Mi hai attaccato sulle falsità'

A muso duro contro Damiano Coccia detto Er Faina. Tina Cipollari non ha dimenticato gli attacchi dello youtuber di qualche anno fa e si è trovata oggi faccia a faccia con lui nello studio di Uomini e Donne. Per evitare che la situazione degenerasse Maria De Filippi è stata costretta ad intervenire. “È bravo soltanto ad offendere da casa. Sei un pagliaccio, all’epoca mi attaccavi perché ce l’avevo con il tuo amico Gianmarco Valenza”.

- ha riferito l’opinionista prima di rivelare che il romano avrebbe rivolto parole tutt’altro che garbate al figlio durante una conversazione in chat.

Dopo quanto accaduto in trasmissione Er Faina ha deciso di pubblicare un video per precisare alcune cose rispetto a quanto affermato in puntata. “Perché hai tirato in mezzo tuo figlio, te l’avevo detto che stavi facendo una cavolata. Alla fine ho compreso che l’hai fatto perché non avevi basi sulle quali attaccarmi”.

Damiano Er Faina ringrazia Maria De Filippi

Via social Damiano Coccia ha ribadito le scuse al figlio della Cipollari ed ha pubblicato gli screenshot della chat per dimostrare che non ha mai usato espressioni offensive e volgari nel corso della conversazione. Il trentunenne ha altresì affermato che non ha nessuna intenzione di fare lo stesso con l’opinionista del dating show. “Non ti chiederò mai scusa perché mi hai attaccato sulle falsità.

Non penso che sei mai andata a chiedere scusa alle mamme e ai figli delle persone che hai offeso in questi anni a Uomini e Donne. Quando ci andrai, forse ci confronteremo io e te”.

Inoltre Er Faina ha riferito di essere fiero di aver pianto per amore a Temptation Island Vip. “Mi mancava la mia ragazza e, a differenza di quello che dici, non ho mai criticato il programma ma chi metteva le corna al proprio partner”.

Lo youtuber ha chiuso l’intervento social ringraziando Maria De Filippi, Raffaella Mennoia ed un altro autore del reality sui sentimenti (Fabio). “Mi hanno aiutato a modificare la presunzione che ho”.