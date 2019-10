Barbara D’Urso ha tentato di ricomporre la frattura tra Eva Henger e Lucas Peracchi, fidanzato della figlia (Mercedesz). Nelle settimane precedenti l’attrice aveva rivolto pesanti accuse all’ex tronista di Uomini e donne. Nello specifico l’ungherese l’aveva accusato di atteggiamenti violenti e di averlo allontanato dalla figlia. “Non mi risponde neanche più a telefono”. Dall’altra parte il trentatreenne ha rotto gli indugi e nel corso della puntata di Domenica Live del 27 ottobre si è sfogato con la conduttrice riferendo che le affermazioni della Henger gli stanno rovinando la vita: “Mi sta facendo passare come uno che picchia le donne ma io faccio il personal trainer, lavoro con le donne ed ho perso già diversi progetti per questa storia”.

Nonostante ciò Peracchi aveva riferito di essere pronto ad incontrare Eva perché aveva percepito la sua volontà di chiedergli scusa. Il faccia a faccia sarebbe dovuto avvenire ieri sera nel corso di Live Non è la D’Urso ma l’ex naufraga non si è presentata e, attraverso una lettera, ha spiegato di aver preso questa decisione su consiglio dei legale. “Prima dice che mi ha denunciato, poi no: voglio che venga sottoposto alla macchina della verità”. Affermazioni che hanno provocato la reazione stizzita di Lucas: “Ora adirò le vie legali”.

Salta il confronto tra Lucas Peracchi e la madre di Mercedesz Henger

È saltato il confronto tra Eva Henger e Lucas Peracchi a Live Non è la D’Urso. L’ex tronista, come aveva preannunciato, si è presentato in trasmissione ma, a sorpresa, la conduttrice ha riferito che Eva Henger non ci sarebbe stata. Nella circostanza Carmelita ha precisato che l’attrice le aveva inviato una lettera attraverso la quale spiegava i motivi che l’avevano spinta a non partecipare al talk show di Canale 5.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Uomini E Donne Gossip

L’ungherese ha riferito di non aver preso parte al programma su consiglio del suo avvocato. “Alcuni giorni fa è uscita la notizia che Lucas mi avrebbe denunciata, poi ha detto di non aver fatto nulla. Vorrei comprendere cosa è successo davvero” - ha scritto la Henger nella missiva consegnata a Barbara D’Urso.

Lucas Peracchi avrebbe voluto un confronto nell'ascensore di #noneladurso con Eva Henger... ma al suo posto c'è una lettera pic.twitter.com/ep1H7Y99SA — Live – Non è la d’Urso (@LiveNoneladUrso) October 28, 2019

'Le avevo offerto un'occasione d'oro'

Peracchi ha letto in ascensore la lettera che la madre della fidanzata, Mercedesz Henger, gli aveva inviato.

L’ex naufraga ha chiesto esplicitamente che il trentatreenne fosse sottoposto alla macchina della verità. Richiesta che ha mandato su tutte le furie Lucas che ha annunciato l’intenzione di tutelarsi legalmente. “Le avevo offerto un’occasione d’oro ma lei non ammetterà mai che si è inventata tutto”.

Inoltre l’ex tronista ha aggiunto che prima della trasmissione ha ricevuto una diffida dal legale dell'ungherese che lo invitava a non mostrare alla D’Urso ed alla redazione i messaggi che si erano scambiati.