Si avvia alla conclusione il reality Temptation Island Vip 2. Il programma condotto da Alessia Marcuzzi andrà in onda lunedì 14 ottobre in prima serata alle ore 21:20 circa su Canale 5. Per le ultime coppie rimaste sarà tempo di incontrarsi al falò per prendere una decisione finale: continuare la loro vita insieme o interrompere le loro strade. Come finirà il viaggio nei sentimenti delle coppie formate da Pago e Serena, Delia e Alex Belli, Gabriele e Silvia?

Pago e Serena, lo scenario

La penultima puntata è finita col falò di confronto in corso tra Pago e Serena. Solo lunedì prossimo, si scoprirà come è andata a finire tra i due. Nel web però trapelano alcuni rumors sullo scenario della coppia. Gabriele Parpiglia su Instagram ha postato un messaggio da cui si intuisce che i due si sarebbero lasciati. Questo uno stralcio del messaggio scritto dal giornalista e autore di diversi programmi di Maria De Filippi: "Chi lascia, soffre di più.

Per stare bene, a volte bisogna prima stare male". Certo è che il percorso dei due concorrenti è stato molto intenso. Pago ha affrontato un viaggio nei sentimenti molto introspettivo, mentre Serena si è messa in gioco con il single Alessandro.

Delia e Alex insieme dopo il falò?

Anche per Delia e Alex Belli è tempo di falò definitivo. Al Belli non è piaciuto l'atteggiamento della sua fidanzata tenuto insieme al tentatore Riccardo.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Temptation Island

Prima del loro incontro invece, Delia verrà chiamata nel "pinnettu", dove non vedrà il weekend da sogno del fidanzato, ma un rvm che provocherà uno stato d'ansia e di agitazione nella concorrente.

Stando però ad alcune indiscrezioni, la loro storia è destinata al lieto fine. Negli scorsi giorni infatti, alcuni siti di gossip come "Very Inutil People", hanno pubblicato un fermo immagine dove sono appunto ritratti Alex Belli e Delia Duran.

I due concorrenti sono stati paparazzati in un noto locale di Ostuni. Questo fa presagire che il loro amore prosegue a gonfie vele.

La conduttrice del programma Alessia Marcuzzi, ha annunciato che l'ultima puntata riserverà numerosi colpi di scena anche per quel che riguarda la coppia formata da Gabriele e Silvia. Sebbene, la loro storia sembra arrivata al capolinea, Gabriele durante il falò finale sarà turbato e in difficoltà alla presenza della sua fidanzata.

Come giustificherà Silvia, il suo comportamento col single Valerio?

Non resta quindi che seguire l'ultima puntata di lunedì 14 ottobre, in diretta in prima serata su Canale 5, quando tutti i nodi verranno al pettine e scopriremo quali sono le coppie che sono riuscite a superare con esito positivo questo lungo viaggio nei sentimenti della seconda edizione di Temptation Island Vip.