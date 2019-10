Puntata sottotono quella che ha affrontato ieri sera Francesco Monte a Tale e Quale Show: il ragazzo, dopo la vittoria nei panni di Ed Sheeran, non ha convinto quasi nessuno con l'interpretazione di un popolare brano di Cesare Cremonini. Anche il cantante ha commentato la performance dell'ex tronista sui social network, palesando la netta differenza che c'era sia fisicamente che vocalmente.

Monte non convince nei panni di Cremonini su Rai 1

Ieri, venerdì 4 ottobre, è andata in onda una nuova puntata di Tale e Quale Show: Carlo Conti ha presentati le esibizioni dei 12 concorrenti, e la giuria ha stabilito che i migliori erano Agostino Penna nei panni di Lucio Dalla (standing ovation per lui a fine performance) e Sara Facciolini in quelli di Loredana Bertè.

In fondo alla classifica che hanno stilato Loretta Goggi, Vincenzo Salemme, Giorgio Panariello e la giurata speciale Serena Rossi, c'era inaspettatamente un ragazzo che nelle scorse settimane ha sempre ottenuto buoni risultati: Francesco Monte.

L'ex protagonista del Grande Fratello Vip 2, infatti, si è piazzato al penultimo posto (davanti solo ad Eva Grimaldi) con l'imitazione di Cesare Cremonini. L'interpretazione che il pugliese ha fatto del brano "Latin Lover", non ha convinto quasi nessuno: tutti e tre i giudici, infatti, hanno subito fatto notare la poca somiglianza sia fisica che vocale che c'era tra il 31enne e l'artista bolognese.

La Goggi, ad esempio, ha detto al ragazzo: "Non è stata la tua migliore esibizione. Il trucco poco somigliante e la voce molto diversa".

Dopo aver trionfato una settimana fa vestendo i panni di Ed Sheeran, dunque, Monte non è riuscito a mantenere la testa della classifica.

Cremonini a Monte: 'Ti voglio bene lo stesso'

Anche il diretto interessato, Cesare Cremonini, ha commentato la performance di Francesco Monte a Tale e Quale Show.

Sul profilo Twitter del cantante, infatti, ieri sera è apparso un messaggio che tutti i siti di Gossip hanno immediatamente riportato.

"Fidati di me, non sono Miguel Bosè", ha scritto il bolognese dopo aver assistito all'imitazione poco convincente che il tronista ha fatto su Rai 1.

Chi pensava che le parole dell'artista fossero un modo per stroncare il tarantino, però, si sbagliava: Cesare infatti, sebbene non si sia affatto rivisto nell'interpretazione che Monte ha fatto di una sua celebre canzone, ci ha tenuto a rassicurarlo.

"Ti voglio bene lo stesso", ha aggiunto il cantautore sempre sui social network, probabilmente per evitare che si innescasse un'inutile polemica sul commento che aveva digitato pochi minuti prima su quello che era andato in onda a Tale e Quale.