La storia tra Gabriele Franco e Silvia Tirado prosegue a gonfie vele. Nelle scorse ore l'ex concorrente di Temptation Island Vip è tornato sui social per difendere la sua fidanzata dai molteplici attacchi del web. Al contrario di quanto potessero pensare i telespettatori, il figlio di Pippo Franco ha deciso di dare una seconda possibilità alla sua fidanzata. Nonostante Gabriele abbia perdonato i comportamenti di Silvia tenuti all'interno del villaggio, il web non ha condiviso affatto la scelta del produttore musicale.

Da quando si è concluso il reality dell'amore trasmesso su Canale 5, Silvia Tirado deve fare i conti con gli haters. In una recente occasione, addirittura la ragazza è stata oggetto di insulti a sfondo razzista. Franco jr si ha indirizzato ai suoi follower un nuovo appello: "Non arrabbiatevi se difendo Silvia." Il giovane ha rivelato di aver espresso dei giudizi troppo duri all'interno del reality sulla sua fidanzata: "Anche io ho sbagliato dicendo cose pesanti sul suo conto, non veritiere." Dalle parole dell'ex concorrente è emersa una specie di mea culpa, vista che la situazione è sfuggita di mano a qualche utente di troppo.

Infine, Gabriele Franco ha chiuso l'argomento dicendo: "Con questo messaggio chiudo il discorso". L'appello del giovane è stato un invito a moderare i termini, ma soprattutto di smetterla con l'odio nei confronti della Tirado.

Gabriele sugli insulti razzisti

Gabriele Franco nel nuovo messaggio rivolto ai suoi fan ma soprattutto agli haters di Silvia Tirado, ha ammonito ancora una volta tutti coloro che hanno insultato la sua fidanzata.

L'uomo ha tenuto ha precisare che nessun comportamento può essere soggetto ad insulti a sfondo razziale. Inoltre, Gabriele si è sentito di difendere non solo la sua compagna ma anche tutte quelle persone che ogni giorno vengono prese di mira sul web perché ritenute diverse.

Silvia Tirado annuncia querele

Silvia Tirado è stata definita 'scimmia' da alcuni leoni da tastiera. A tali insulti a sfondo razzista la giovane non è restata a guardare, ma ha deciso di parlarne sui social.

Per prima cosa la diretta interessata ha annunciato di passare per vie legali, mettendo in mano il tutto alla polizia postale. In un secondo momento la ragazza di Gabriele Franco ha deciso di pubblicare sul proprio account tutti i messaggi di sostegno inviati dai suoi fan. Quanto accaduto all'ex protagonista di Temptation Island Vip è un episodio alquanto spiacevole. Ad intervenire sulla vicenda ci aveva pensato anche il figlio di Pippo Franco, rivolgendosi in maniera breve ma coincisa contro tutti gli haters: "Vergognatevi".