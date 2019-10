Un nuovo clamoroso colpo di scena potrebbe abbattersi nello studio di Uomini e donne e avere come protagonista Gemma Galgani. Le ultimissime di gossip che arrivano dalle pagine del settimanale "Vero", infatti, rivelano che la dama torinese potrebbe essere a un passo dal prendersi una lunga pausa dalla trasmissione pomeridiana di Maria De Filippi, che in questi anni le ha dato grande successo e tantissima popolarità, permettendole di diventare uno dei volti più popolari e famosi del piccolo schermo.

Uomini e donne, Gemma Galgani potrebbe lasciare momentaneamente la trasmissione

Nel dettaglio, infatti, sulle pagine della rivista "Vero" è stato pubblicato che Gemma Galgani sarebbe a dir poco esausta delle continue frecciatine al vetriolo che le vengono mosse in puntate da parte di Tina Cipollari, la sua "nemica giurata", che anche quest'anno sta facendo di tutto per metterla in difficoltà, soprattutto con i nuovi cavalieri che arrivano in studio per conoscerla.

Gemma, quindi, potrebbe decidere di dire "basta" a questo circolo mediatico che si è venuto a creare nello studio della trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi e la colpa potrebbe essere proprio dell'opinionista di Uomini e donne. Ma c'è dell'altro, perché sempre sulle pagine del settimanale "Vero" si parla anche di quella che potrebbe essere una nuova esperienza lavorativa per la dama torinese del programma.

A quanto pare, infatti, Gemma sarebbe "corteggiata" da Alfonso Signorini, che dal prossimo gennaio sarà il padrone di casa della nuova edizione del Grande Fratello Vip in onda su Canale 5. Per la dama del parterre over di U&D, quindi, potrebbero aprirsi le porte della casa più spiata d'Italia.

Per la Galgani da gennaio potrebbero aprirsi le porte del Grande Fratello Vip

Al momento non ci sono ancora conferme su questa sua possibile partecipazione al GF Vip, anche se va detto che già in passato il nome della Galgani era stato fatto tra quelli dei possibili concorrenti del reality show Mediaset e quindi non è da escludere il fatto che questa volta la trattativa possa andare in porto per davvero.

Intanto nel corso delle ultime puntate di Uomini e Donne in onda su Canale 5, la dama torinese è stata alle prese con la tormentata frequentazione del cavaliere Jean Pierre. Lei vorrebbe più di un'amicizia e vivere con lui una storia d'amore a tutti gli effetti, ma Jean Pierre, al momento, non se la sente di fare questo passo ed ha più volte ribadito alla Galgani che attualmente la considera soltanto un'amica.

L'ennesima delusione per la dama torinese, che tuttavia non vuole arrendersi nonostante il secco rifiuto dell'uomo.