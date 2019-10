Gennaro Lillio in queste ore ha fatto chiarezza sul rapporto che lo lega a Martina Nasoni. Da quando la vincitrice del Grande Fratello 16 ha smesso di frequentare Daniele Dal Moro, sono emersi numerosi pettegolezzi sul suo conto. Su tutti, si è fatto un gran parlare di una presunta liaison tra il personal trainer napoletano e la modella umbra.

Le indiscrezioni hanno cominciato a circolare soprattutto quando i due ex concorrenti del GF 16 si sono incontrati a Napoli, anche se in quel periodo Martina stava ancora portando avanti la sua conoscenza con Daniele Dal Moro.

In queste ultime ore è stato proprio Gennaro ad intervenire sulla vicenda per smentire gli ultimi rumors. Ricorrendo alle Instagram Stories, il 27enne partenopeo ha condiviso la seguente domanda di un follower: "È vero che c'è più di un'amicizia fra te e Martina?". Lillio ha prontamente risposto, smentendo di fatto qualsiasi coinvolgimento sentimentale e sottolineando che la Nasoni per lui è come una sorella minore: "Le voglio un gran bene", ha chiosato.

A quanto pare, dunque, il modello campano, dopo aver chiuso la sua breve relazione con Francesca De André non ha ancora trovato l'anima gemella. D'altronde, il giovane in diverse interviste ha ribadito di non sentire l'esigenza di avere una compagna in questo momento.

Martina Nasoni potrebbe diventare tronista di U&D

Martina Nasoni, intanto, dopo aver archiviato il flirt con Daniele Dal Moro, potrebbe sedersi sul trono di Uomini e Donne.

Stando ad un'indiscrezione lanciata da Spy, la prima classificata al GF 16 avrebbe incontrato Maria De Filippi nel suo ufficio. Di conseguenza, al momento la 21enne umbra viene data in pole-position per raccogliere l'eredità di Sara Tozzi.

Finora "la ragazza con il cuore di latta" non ha smentito e nemmeno confermato le voci sul suo conto. Sembra che l'ex gieffina abbia deciso di chiudere la sua storia con Daniele per la gelosia.

Daniele Dal Moro di nuovo nel mirino del web

Non c'è pace per Daniele Dal Moro. Il 29enne veronese, infatti, si è ritrovato al centro delle polemiche su Instagram. Quando ha annunciato che avrebbe incontrato una persona speciale, i follower si sono scatenati, insinuando che fosse sul punto di vedersi con Erica Piamonte o Valentina Vignali.

Il giovane a questo punto è sbottato e, rivolgendosi a un fan, ha affermato: "Ma potrò fare quello che voglio o devo rendere conto a te?

Fatti la tua vita". In un'altra Instagram Stories, con fare provocatorio, Dal Moro ha aggiunto: "Giuro che questa sera vado in un night club solo per farvi scoppiare il fegato".