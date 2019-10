In un primo momento la quarta edizione del Grande Fratello Vip sarebbe dovuta partire a metà novembre. Nelle settimane scorse i vertici di Mediaset hanno deciso di modificare il palinsesto per dar spazio alla serie televisiva d’animazione Adrian preceduta dallo show di Adriano Celentano. I fan del Reality Show dovranno attendere il nuovo anno per assistere alla prima puntata del programma condotto da Alfonso Signorini.

A differenza delle precedenti edizione il direttore di Chi non sarà affiancato da Ilary Blasi. In studio, a commentare le vicende del protagonisti del GF Vip 4, ci saranno due opinionisti: Wanda Nara e Pupo.

Quest’ultimo ha confermato la sua presenza nel corso della puntata del 20 ottobre di Live Non è la D’Urso. Numerose le indiscrezioni sul cast con il settimanale Vero che ha riferito che tra le papabili concorrenti ci sarebbe anche un’attrice di soap molto amata dal pubblico italiano. Si tratta di Megan Montaner che è assurta alla ribalta interpretando il ruolo di Pepa a Il Segreto.

Megan Montaner, da Puente Viejo alla casa del Grande Fratello Vip

Da Puente Viejo alla casa più spiata dagli italiani. Megan Montaner potrebbe tornare protagonista su Canale 5 e, nella circostanza, non come protagonista di una serie tv. Dopo il successo ottenuto nei panni di Pepa Balmes a Il Segreto, Megan Montaner è stata protagonista delle serie tv Victor Ros, Senza Identità, Fuoco amico e Lontano da te oltre che del talent show, riservato a talenti in erba, Pequenos gigantes.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv Grande Fratello

Secondo il settimanale Vero l’attrice spagnola sarebbe in trattativa con la produzione del Grande Fratello Vip per partecipare alla quarta edizione del reality show delle reti Mediaset.

Le trattative sarebbero a buon punto e nei prossimi giorni potrebbero arrivare l'attesa fumata bianca. I numerosi fan italiani attendono buone nuove. Di sicuro la presenza della trentaduenne di Huesca attirerebbe l’attenzione dei tanti appassionati de Il Segreto. Megan Montaner è legata sentimentalmente a Gorka Ortuzar ed è madre di Kael Ortuzar Gracia.

In lizza ci sarebbero anche Adriana Volpe, Lorenzo Riccardi e Michele Cucuzza

Bisognerà attendere l’inizio del nuovo anno per assistere al GF Vip 4. Oltre a Megan Montaner sono in lizza anche la conduttrice televisiva Adriana Volpe, l’ex tronista Lorenzo Riccardi, la show girl Antonella Elia, il giornalista Michele Cucuzza, la modella Paola Di Benedetto e l’illusionista Giucas Casella. Tra i nomi circolati con insistenza anche quelli di Francesco Chiofalo, Antonella Fiordelisi, Cicciolina, Eva Robin’s, Mariano Catanzaro e Natalia Bush.

Nei giorni scorsi Giancarlo Magalli ha seccamente smentito una sua possibile partecipazione al reality mentre Elenoire Casalegno ha riferito, nel corso del programma Vite da copertina, che Giulia De Lellis avrebbe rifiutato il ruolo di opinionista. In studio, al fianco di Alfonso Signorini, ci saranno Wanda Nara e Pupo.