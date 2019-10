Secondo le ultime anticipazioni, la quarta edizione vip del Grande Fratello non partirà più il prossimo novembre ma nel 2020. Infatti, Mediaset ha preferito dare spazio ad Adrian, la serie tv d'animazione di Adriano Celentano in questo periodo. Quindi, i fan del Reality Show di Canale 5 dovranno aspettare ancora un po' prima della messa in onda della prima puntata del programma che sarà condotto dal direttore del settimanale 'Chi', Alfonso Signorini.

Infatti, quest'ultimo passerà da essere l'opinionista del programma al conduttore principale e sarà affiancato dalla showgirl argentina Wanda Nara e dal cantante Pupo.

Al momento ci sono tantissime indiscrezioni sui vip che prenderanno parte a questa quarta edizione del reality show. In particolare, negli ultimi giorni è circolata una voce insistete che vorrebbe nel cast del programma, l'amatissima attrice spagnola Megan Montaner, conosciuta in Italia per aver interpretato il ruolo di Pepa nella soap opera 'il Segreto'.

La Montaner potrebbe passare da una soap opera ad un reality show

Megan Montaner potrebbe ritornare ad essere protagonista su Canale 5 però non più a Puente Viejo ma nella casa più spiata d'Italia. Secondo quanto riportato dal settimanale 'Vero', l'attrice spagnola sarebbe in una trattativa molto avanzata con la produzione del Gf per partecipare al reality show in onda sulle reti Mediaset. Inoltre, l'accordo tra le parti potrebbe anche arrivare nei prossimi giorni e i fan della soap opera iberica potrebbero presto ritornare a vedere l'amatissima Pepa nelle vesti di concorrente del Grande Fratello Vip.

Inoltre, quest'accordo potrebbe giovare soprattutto al programma televisivo, visto e considerato che potrebbe attirare l'attenzione dei numerosissimi fan italiani de 'Il segreto'.

In lizza per la partecipazione al reality ci sarebbero anche Francesco Chiofalo, Rosario Miraggio e Adriana Volpe

Come abbiamo già anticipato bisognerà attendere il 2020 per la messa in onda della quarta edizione del fortunato reality show nella versione vip.

Inoltre, c'è da dire che oltre all'attrice spagnola Megan Montaner, sono in lizza per partecipare al programma tv anche la conduttrice televisiva Adriana Volpe, l'ex concorrente di Temptation Island Francesco Chiofalo e il cantante neomelodico Rosario Miraggio. Poi, tra gli altri nomi circolati con insistenza sul web in questi giorni ci sono anche l'illusionista ed ex concorrente dell'Isola dei famosi Giucas Casella, l'ex madre natura Paola Di Benedetto e l'ex tronista di Uomini e Donne Lorenzo Riccardi.

E poi anche la showgirl salernitana Antonella Fiordelisi, l'ex pornostar Cicciolina, Mariano Catanzaro e l'attrice e showgirl spagnola Natalia Bush.