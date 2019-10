Dopo la discussa partecipazione a Live Non è la D’Urso, Sara Tommasi ha trascorso alcuni giorni a Dubai con la manager Debora Cattoni in occasione dell’evento Birthday Gala Dinner Show in Memory of Ferruccio Lamborghini. Tra uno scatto e l’altro la show girl ha riferito di sentirsi sempre più vicina alla Cattoni non escludendo che l’amicizia potesse sfociare in qualcosa di più intimo. Nelle ultime ore la trentottenne di Narni è tornata far parlare di sé attraverso un post pubblicato sul profilo Instagram della manager.

Nella circostanza, come riportato da Bitchyf, la Tommasi replica a chi ha criticato la sua presenza nella trasmissione di Barbara D’Urso ed a chi dubita che possa tornare a far televisione.

L’ex naufraga rivolge un appello alla conduttrice affinché gli sia dato modo di chiarire alcuni concetti che non è riuscita ad esprimere al meglio per l’emozione e, soprattutto, lancia un messaggio agli autori del GF Vip: “Vorrei dimostrare cosa sono oggi realmente attraverso un Reality Show”.

L'appello di Sara Tommasi sul profilo social della manager

Sara Tommasi è tornata protagonista in tv ad oltre un anno di distanza dal servizio de Le Iene nel corso del quale la show girl mostrava come era cambiata la sua vita dopo il periodo buio che l’aveva portata al ricovero in clinica. Come in quella circostanza anche nel salotto di Live Non è la D’Urso la starlette aveva parlato della sua malattia, il bipolarismo, e della necessità di prendere medicine per tutta la vita.

Non erano mancate domande pruriginose sul suo passato bollente con la trentottenne che aveva riferito di essere stata costretta a girare le scene a luci rosse e di essere stata sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.

Le dichiarazioni della Tommasi avevano diviso i social ed in molti ritenevano che l’ex naufraga non avesse superato del tutto i suoi problemi. Tra questi anche Selvaggia Lucarelli che non aveva risparmiato stoccate alla conduttrice televisiva per la modalità con la quale è stata realizzata l’intervista alla show girl.

'Dalla D'Urso ero emozionata, ma sto bene e mi piacerebbe partecipare ad un reality'

Sulla questione è intervenuta, attraverso un post pubblicato sul profilo Instagram della manager (Debora Cattoni), Sara Tommasi che ha ringraziato Barbara D’Urso per averle dato l’opportunità di tornare in tv. “Mi scuso se non è uscito un buon messaggio, ma ero molto emozionata”. La starlette ha riferito di aver trascorso alcuni giorni a Dubai, dove era madrina di un evento, in compagnia degli amici al Burj Khalifa. “Faccio una vita normale” - ha precisato l'ex naufraga.

La Tommasi ha spiegato che per lei non è facile parlare di sé e che in alcune occasioni si contraddice per l’emozione. “In terra araba sono stata madrina di un evento importante e tutte le persone hanno interagito bene con me”.

Sara ha precisato che partecipa ancora a numerose serate come “guest star” e che vorrebbe avere un’opportunità in televisione per dimostrare quanto è cambiata. “Mi piacerebbe partecipare al Grande Fratello, solo vedendomi giorno dopo giorno mi potrete giudicare”.