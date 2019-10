Lo scorso sabato 12 ottobre, è stata trasmessa su Canale 5 la nuova puntata di Verissimo, il talk show pomeridiano condotto da Silvia Toffanin, che ha visto indiscussa protagonista Giordana Angi, la quale ha concesso un'intervista esclusiva alla conduttrice Silvia Toffanin. In qualità di ospite in studio, la seconda classificata ad Amici 18, Giordana, si è quindi raccontata a ruota libera sull'amore, il suo nuovo album di inediti, un sogno avuto sulla popstar Britney Spears e la sua possibile partecipazione al Festival di Sanremo 2020.

Nel corso dell'intervista l'artista non ha nascosto di aver conosciuto la scorsa estate una persona, di cui si è innamorata, ma dalla quale sentiva di non essere ricambiata. Motivo per cui la Angi ha fatto sapere ai telespettatori di essere single, smentendo così i rumor che la vedrebbero fidanzata.

"Un lavoro che non mi aspettavo", ha esordito Giordana Angi parlando del nuovo album di studio dal titolo "Voglio essere tua", poco prima di rispondere alle domande della padrona di casa.

"Ho avuto poco tempo per poterlo fare, solo due mesi da "Casa" (l'album precedente, ndr): ho fatto 60 instore, questo è un disco fatto in giro per l'Italia, ho scritto di notte, negli aeroporti, ho scritto un pezzo in macchina. E parla d'amore, credo che ci si senta liberi quando si sta bene con una persona. Forse è lì che siamo veramente noi stessi. Siamo veramente puri dinanzi alla persona che si ama.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Gossip Amici Di Maria

Credo che in mezzo a tanti problemi, tante noie, parlare d'amore faccia veramente bene, perlomeno a me fa bene. Quindi spero che faccia bene anche al pubblico".

Giordana Angi si racconta a ruota libera a Verissimo

"Ma c'è qualcuno?", domanda sibillina Silvia Toffanin all'ospite, circa i Gossip che vedrebbero quest'ultima sentimentalmente impegnata. "Ma lo sai che mi fa ridere, perché io ho parlato...

come quando ho scritto Casa, era un amore finito...", questa è la prima risposta della Angi. La cantante sembra essersi lasciata alle spalle la delusione di un amore estivo: "Come in questo caso, quest'estate mi ero innamorata, bisogna essere in due. La cosa non è andata avanti, non è mai nata. Quindi io sono single. Ma col fatto che hanno scritto che io sono fidanzata, mi rovinano la piazza! Silvia mi devi aiutare!

(Silvia le fa eco: "Giordana è single!", ndr). Non sono fidanzata".

"Però tu devi questo lavoro a Britney Spears che ti è apparsa in sogno... ma davvero?", chiede ancora la Toffanin alla cantante. "Te lo giuro, io avevo 11 anni", ribatte visibilmente emozionata Giordana, ricordando un sogno avuto da piccola: "Forse avevo visto un video su uno di quei canali in cui vedi tutti i video e la notte mi sono svegliata...

sott'acqua, mentre facevo un'immersione, Britney Spears mi diceva 'Tu devi fare la cantante". "Glielo devi dire un giorno, la devi incontrare", esclama poi, di tutta risposta, Silvia all'ex allieva di Amici di Maria De Filippi.

E a chi si domanda se Giordana Angi sia in lizza per partecipare al Festival della Canzone italiana, la seconda classificata ad Amici 18 ha fatto sapere: "Sanremo è un palco veramente prestigioso per i cantanti, penso ancora più importante per gli autori, perché tu vai a portare un tuo pezzo inedito e non una cover. Quindi per me che canto perché scrivo, Sanremo è il palco più importante, più prestigioso. Io sarei onorata di andarci. Ho una canzone su cui sto lavorando e anche lì, se mi vedete, vuol dire che è andata bene, sennò...".