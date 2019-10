La vita sentimentale di Giordano Mazzocchi, continua a tenere banco: dopo essere stato accostato prima alla ex Nilufar Addati e poi all'influencer Barbara Fumagalli, nelle ultime ore il ragazzo è finito al centro di un nuovo interessante Gossip. L'ex corteggiatore di Uomini e donne, infatti, è stato visto in discoteca con Alessia Prete, concorrente di una vecchia edizione del Grande Fratello.

Giordano e Alessia complici a Milano: il gossip impazza

Da quando è finita la sua storia d'amore con Nilufar Addati, Giordano Mazzocchi finisce spesso e volentieri al centro delle chiacchiere per le ragazze con le quali trascorre del tempo.

L'ultima fanciulla che è stata accostata al romano, è un volto già noto al pubblico di Canale 5: stiamo parlando di Alessia Prete, concorrente della quindicesima edizione del Grande Fratello.

Stando a quello che sostengono alcune pagine Instagram che si occupano di gossip, i due giovani si sarebbero mostrati vicini e molto complici durante una serata in discoteca che hanno condiviso a Milano non tanti giorni fa.

A riprova del fatto che l'ex corteggiatore di Uomini e Donne si è piacevolmente intrattenuto con la bella torinese, ci sono degli scatti che i curiosi hanno realizzato di nascosto qualche notte fa, dove si vedono i due chiacchierare e guardarsi in modo affettuoso.

Si precisa che nelle immagini che stanno facendo il giro del web, non si vede né un bacio né un abbraccio un po' troppo stretto tra Giordano e Alessia, quindi tra loro potrebbe esserci soltanto un'amicizia oppure l'inizio di qualcosa di più profondo.

Il passato sentimentale 'noto' di Alessia e Giordano

Da quando sono finite le loro ultime relazione "famose", sia Giordano che Alessia risultano ufficialmente single: la Prete, in particolare, ha chiuso da poco la tormentata storia d'amore con Matteo Gentili, conosciuto nella Casa del Grande Fratello un paio d'anni fa.

I due si sono detti addio non molte settimane fa dopo aver dato una seconda chance al loro rapporto all'inizio dell'estate.

Mazzocchi, invece, non ha mai ufficializzato nessun legame sentimentale da quando, a gennaio scorso, ha interrotto quello con Nilufar Addati. Sono tanti, però, i flirt che sono stati attribuiti al bel romano negli ultimi mesi: durante le vacanze estive, per esempio, il giovane è stato accostato a Rachele Risaliti, ex Miss Italia con la quale è stato beccato a Formentera.

Pochi giorni fa, dopo che la sua ex ha definito il loro attuale rapporto "civile", Giordano è stato pizzicato a Milano in compagnia dell'influencer Barbara Fumagalli, la stessa che tempo addietro è stata considerata dai siti di gossip un'amica speciale di Andrea Damante.