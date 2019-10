Tra i volti popolari di Uomini e donne vi è sicuramente Giordano Mazzocchi, che in molti ricorderanno per la sua storia d'amore nata all'interno del programma di Canale 5 con la bella Nilufar Addati. Le ultimissime di gossip parlavano di un possibile riavvicinamento tra i due ex protagonisti del programma, anche se ora sono trapelate delle indiscrezioni che riguardano Giordano e che lo vedrebbero coinvolto in una presunta frequentazione con Barbara Fumagalli, ben nota al pubblico di Uomini e donne ma anche di Temptation Island, in quanto ex corteggiatrice e tentatrice dei programmi Mediaset.

U&D, Giordano 'beccato' con Barbara Fumagalli: Nilufar lontana

Nel dettaglio, infatti, le gossip news su Giordano Mazzocchi rivelano che l'ex fidanzato di Nilufar è stato avvistato nei pressi della discoteca Hollywood di Milano in compagnia della bellissima Barbara Fumagalli; questo nome non è certamente nuovo al pubblico che segue le trasmissioni di Maria De Filippi, dato che la Fumagalli ha preso parte ad una delle passata edizioni del dating show pomeridiano nelle vesti di corteggiatrice di Andrea Cerioli.

E poi ancora, si è cimentata nel ruolo di tentatrice in una delle ultime stagioni di Temptation Island, in onda sempre su Canale 5.

Stando a quanto riportato sulle pagine di 'very inutil people', Giordano e Barbara sono stati beccati insieme anche all'uscita dal locale, verso le 4 del mattino. I due si sono riparati dalla pioggia battente che ha colpito Milano, mettendosi sotto un porticato. Giordano, poi, per impedire che la Fumagalli prendesse freddo le ha messo la sua giacca sulle spalle, mostrando tutta la sua galanteria.

Cosa succederà a questo punto? I fan sono curiosi di scoprire come si evolverà questa situazione e se tra Giordano e la bella Barbara ci saranno degli ulteriori incontri ed 'avvistamenti'. In molti, però, ancora oggi sperano in un ritorno di fiamma tra Giordano e la sua ex fidanzata Nilufar Addati.

I fan sperano nel ritorno di fiamma tra Giordano e Nilufar

Recentemente, infatti, i due sono stati avvistati insieme in svariate occasioni durante delle feste di amici in comune.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Uomini E Donne

Inutile dire che si è subito riaccesa la speranza dei tanti estimatori, i quali sperano ancora oggi di assistere alla notizia del ritorno di fiamma. Nilufar, inoltre, è rimasta in ottimi rapporti anche con il fratello di Giordano, così come testimonia lo scambio di dolci messaggi che i due si lasciano sulle loro pagine ufficiali Instagram. Un ritorno di fiamma tra i due è ancora possibile oppure la bella Barbara riuscirà a 'rapire' il cuore di Giordano?

Lo scopriremo nel corso delle prossime settimane.