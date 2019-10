La carriera di Giulia De Lellis è inarrestabile: la romana, infatti, non fa che collezionare successi e soddisfazione, nonostante siano molti i suoi detrattori. Dopo aver ottenuto un enorme successo con il suo primo libro, l'influencer si prepara ad esordire nel mondo della recitazione: dal 22 ottobre, infatti, su Witty Tv sarà possibile vedere la web serie della quale la 23enne è una delle protagoniste.

La De Lellis non si ferma: dopo il libro, la recitazione

Mentre Giulia De Lellis si trova dall'altra parte del mondo con il fidanzato Andrea Iannone, in Italia viene resa nota la data d'inizio di un suo nuovo importante progetto. Come ha anticipato il sito di Witty Tv, dal prossimo 22 ottobre sarà disponibile la web serie che l'influencer ha girato quest'estate, quella che ufficializza il suo debutto assoluto nel mondo della recitazione.

Si chiama "Una vita in bianco" la fiction che ha come protagonisti la romana, Ludovica Bizzaglia e Luca Turco (entrambi attori di Un posto al sole): tra poco più di due settimane, tutto il pubblico potrà assistere alla prima attesissima puntata.

L'ex corteggiatrice di Uomini e donne, comunque, aveva spoilerato mesi fa che a breve si sarebbe cimentata con qualcosa di nuovo: quello dell'attrice, infatti, è forse uno dei pochi ruoli che la ragazza non ha ancora ricoperto fino ad oggi.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Uomini E Donne Gossip

Nel promo che è stato pubblicato sui social network nelle scorse ore, è possibile vedere Giulia nei panni di una giovane che condivide l'appartamento con due amici: i tre si cambiano consigli sull'amore e sulle cose da fare o non fare in circostanze particolari.

Periodo d'oro per Giulia: amore e carriera al top

Come se la caverà la De Lellis con la recitazione, lo scopriremo presto: mancano poco più di due settimane, infatti, alla pubblicazione in rete della prima puntata di "Una vita in bianco", la serie della quale è protagonista assieme a due attori professionisti.

Nel frattempo, però, Giulia non se ne sta con le mani in mano: sebbene si trovi da qualche giorno in vacanza in Asia con il compagno Andrea Iannone, l'influencer non smette di gioire per i risultati eccellenti che sta ottenendo il suo primo romanzo. "Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza" (edito Mondadori), infatti, continua ad essere in vetta a tutte le classifiche di vendita, a quasi un mese dalla sua uscita sul mercato.

I fan della romana, dunque, continuano a darle grandi soddisfazioni: la web serie che sarà disponibile a breve su Witty Tv, potrebbe essere considerato un regalo che Giulia fa a chi la sostiene sin dagli esordi a Uomini e Donne, dove è stata prima corteggiatrice e poi scelta di Andrea Damante.