È passato meno di un mese da quando è stato pubblicato il primo libro di Giulia De Lellis: in pochissimo tempo, "Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza" ha ottenuto risultati incredibili, scalando tutte le classifiche di vendita. Tra coloro che si sono complimentati con l'influencer per questi numeri da capogiro, c'è anche Maurizio Costanzo. Il conduttore ha elogiato la capacità della romana di calamitare l'attenzione su di sé con un argomento da sempre molto caro al pubblico: i tradimenti.

Il parere di Maurizio sul libro della De Lellis

Più di 56mila copie in una sola settimana: è questo il risultato da record che Giulia De Lellis ha ottenuto con il suo primo criticatissimo romanzo. Sebbene i giornalisti abbiano stroncato il progetto editoriale della ragazza, il pubblico l'ha premiata regalandole il primo posto di tutte le classifiche di vendita da quando il romanzo è uscito.

A dire la sua su questo forse inaspettato successo, è stato anche Maurizio Costanzo che, interpellato da un collega della carta stampata, non ha potuto far altro che elogiare l'influencer e la strada che ha deciso di intraprendere non molto tempo fa.

"Ho letto che il suo libro sta vendendo molto bene. Complimenti a lei e all'editore", ha fatto sapere il presentatore.

A queste congratulazioni, però, il marito di Maria De Filippi ha aggiunto una riflessione che potrebbe essere interpretata anche come una frecciatina agli addetti ai lavori: "Giulia è certamente un personaggio, ma è sicuro che le corna fanno notizia sempre e comunque".

Insomma, secondo il conduttore, il boom che ha avuto la romana in libreria è merito soprattutto dell'argomento che ha deciso di trattare: i tradimenti che ha scoperto di aver ricevuto da parte dell'ex fidanzato Andrea Damante.

Vacanze d'amore a Singapore per Giulia e Iannone

Mentre in Italia si continua a discutere del suo libro e degli episodi inediti che ha deciso di raccontare al suo interno, Giulia De Lellis si trova dall'altra parte del mondo. Da una decina di giorni, infatti, la ragazza è volata in Asia per accompagnare il fidanzato Andrea Iannone nella trasferta che lo porterà a gareggiare prima in Thailandia (dove si è classificato soltanto quindicesimo) e poi in Giappone.

In queste ore, per esempio, la chiacchierata coppia si trova a Singapore: l'influencer, in particolare, si sta rilassando e sta recuperando le energie dopo più di due anni di lavoro no stop.

Il periodo di riposo che la 23enne ha deciso di concedersi, però, non le impedisce di informare i fan sui progetti ai quali ha lavorato nei mesi scorsi che stanno per venire alla luce: il prossimo 22 ottobre, per esempio, su Witty Tv sarà disponibile la prima puntata di "Una vita in bianco", la web serie della quale la De Lellis è protagonista assieme a Luca Turco e Ludovica Bizzaglia.