Mancano meno di due settimane alla pubblicazione in rete della prima puntata di "Una vita in bianco", la serie che vede il debutto di Giulia De Lellis nel ruolo di attrice. Oggi, 10 ottobre, sui social network è stato postato un video nel quale la ragazza racconta il personaggio che interpreterà: si tratta di Claudia, una giovane che sogna di diventare influencer e che è molto legata agli amici.

La De Lellis sta per debuttare come attrice

È fissato per il prossimo 22 ottobre l'esordio della serie "Una vita in bianco", la prima che andrà in onda su Witty Tv.

Come è stato annunciato nei giorni scorsi, una delle protagoniste di questa fiction molto giovanile, è Giulia De Lellis: la 23enne, infatti, sta per debuttare come attrice accanto ai professionisti Ludovica Bizzaglia e Luca Turco.

Oggi, a due settimane dal via, su Instagram ha cominciato a circolare un filmato nel quale la romana ha presentato al pubblico il suo personaggio che, a suo dire, la rispecchia al cento per cento.

"Io sono Claudia, una sognatrice che un giorno si augura di essere seguita da tante persone sui social network", ha fatto sapere l'ex corteggiatrice di Uomini e donne nella breve intervista che ha rilasciato alla fine delle riprese.

Giulia ha anche ammesso di avere molte cose in comune con la ragazza alla quale presta voce e aspetto: la passione per il web, l'ambizione di diventare un'affermata influencer e la fedeltà nell'amicizia, per la quale farebbe qualsiasi cosa.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Uomini E Donne Anticipazioni Tv

Relax a Singapore con Andrea Iannone

Mentre i suoi fan attendono il 22 ottobre per vedere come se la caverà con la recitazione, Giulia De Lellis si trova dall'altra parte del mondo. Da una decina di giorni, infatti, la fashion blogger è in Asia per un lungo periodo di vacanza: approfittando delle gare in Thailandia e Giappone che vedranno impegnato Andrea Iannone, la romana ha deciso di accompagnarlo e staccare un po' la spina dopo due anni di lavoro no stop.

Prima di volare a Singapore, dove si trova in questi giorni, l'ex fidanzata di Andrea Damante ha debuttato in libreria con il criticato romanzo "Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza". Questo volume, stroncato dalla stampa, ha ottenuto il record di vendite: in una sola settimana, il libro di Giulia ha venduto più di 56mila copie, mantenendo il vertice di tutte le classifiche a quasi un mese dalla sua pubblicazione (il 17 settembre 2019).

La De Lellis, dunque, sta vivendo un periodo d'oro sia dal punto di vista professionale che da quello personale: la carriera da influencer è in costante ascesa, mentre nel privato la giovane è felice accanto al pilota Aprilia con il quale fa coppia fissa da luglio scorso.