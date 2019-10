Giulia Salemi è finita al centro di un'aspra polemica sui social: la modella italo-iraniana è stata presa di mira dalle fan di Francesco Monte dopo che la 26enne ha lasciato un commento sotto un post di un suo amico. Anziché restare in silenzio, questa volta la Salemi ha deciso di fornire la sua versione dei fatti. Tutto è successo nel profilo di Francesco Sole, dopo che quest'ultimo ha ufficializzato la relazione con Giulia Cavaglià.

Vista l'assonanza dei nomi, Giulia Salemi ha deciso di lasciare un commento all'amico: "Si sa che l'accoppiata Francesco e Giulia spacca. Spero che a voi vada meglio però, prima che qualcuno la prenda male sto scherzando. Viva l'amore sempre e comunque".

A quanto pare l'ironia mostrata dall'ex gieffina non è stato recepita dalle sostenitrici di Francesco Monte ed è bastato così poco per far scoppiare la polemica sul web. In poco tempo la bella italio-persiana è stata bacchettata sui social, tanto che ha scelto di difendersi dalle accuse.

Giulia replica agli haters: 'Se ci scherzo io, scherzateci anche voi'

Dopo essere finita nel mirino del web Giulia Salemi ha dunque replicato agli attacchi ricevuti attraverso una Instagram Stories, con la quale ha specificato che il suo commento sotto lo scatto di Francesco Sole era in chiave ironica: "Parole su Monte? Era solo una battuta". Poi la giovane ha puntato il dito contro tutti quelli che partono subito in quarta e infine ha dichiarato: "Se ci scherzo io, scherzateci anche voi".

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Gossip

L'ex gieffina è stata attaccata per aver tirato in ballo ancora una volta il suo ex fidanzato, ma nonostante Giulia abbia confessato di aver sofferto molto per la fine della storia con Monte ha sempre ammesso di non portare rancore. Addirittura in un'intervista di qualche tempo fa la 26enne aveva affermato che non avrebbe avuto alcun problema a partecipare a Tale e Quale Show anche se c'era il suo ex.

Francesco Monte torna a parlare delle sue ex

Sulla polemica che ha coinvolto Giulia Salemi, Francesco Monte ha preferito scegliere la via del silenzio sui social. Tuttavia il giovane in una recente intervista per il magazine Chi, incalzato dal giornalista ha speso belle parole nei confronti di Giulia: "Se lei è felice, sono contento". Durante l'intervista il ragazzo, apprezzato concorrente dell'ultima edizione di Tale e Quale, ha parlato anche di Cecilia Rodriguez e del duro colpo basso che ha ricevuto: "Ho dovuto imparare a essere molto saldo".

Sul capitolo legato alle sue ex, il modello tarantino ha confidato di avere avuto anche delle ragazze poco celebri. Infine, sul Canna-gate il giovane ha negato ogni accusa, dichiarando che se la storia fosse risultata vera oggi non lo avremmo visto nel programma di Rai 1 condotto da Carlo Conti.