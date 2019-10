Non c'è pace per Gemma Galgani, la dama torinese di Uomini e donne che continua ad essere una delle protagoniste indiscusse della trasmissione pomeridiana di Maria De Filippi. Le ultime di gossip di queste ore riguardano l'ex compagno storico di Gemma: parliamo di Giorgio Manetti, il quale in una recente intervista ha lanciato delle frecciatine al vetriolo scagliandosi duramente nei confronti della dama del trono over. Parole che non sono passate inosservate e che potrebbero indurre la Galgani a replicare al più presto.

Il duro attacco di Giorgio Manetti contro l'ex fidanzata Gemma

Nel dettaglio, infatti, abbiamo visto che Giorgio Manetti dopo aver abbandonato la trasmissione e soprattutto dopo aver deciso di mettere la parola fine alla sua relazione con Gemma, è tornato a punzecchiare la sua ex fidanzata, che anche in queste settimane sta tenendo banco a Uomini e donne per le sue tormentate vicende sentimentali.

Giorgio Manetti, senza mezzi termini sulla rivista 'Nuovo Tv', sostiene che una persona come Gemma, che tutti i giorni è presente in trasmissione e accetta di farsi denigrare e maltrattare in quel modo, potrebbe anche fidanzarsi con due uomini, ma non mollerebbe mai la sua seduta nel programma di Canale 5.

E poi ancora Manetti rincara la dose, bollando questi atteggiamenti della Galgani che accetta senza alcun tipo di remora, poco dignitosi. Parole decisamente forti quelle dell'ex gabbiano di Uomini e donne, che a quanto pare continua a seguire le vicende sentimentali della Galgani, sebbene ormai abbia scelto di tirarsi fuori dalla trasmissione di Canale 5.

Anche Tina Cipollari si scaglia contro la 'nemica' Gemma: 'È falsa'

Ma quello di Giorgio non è stato l'unico attacco al vetriolo rivolto nei confronti di Gemma sulle pagine del settimanale diretto da Riccardo Signoretti.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Uomini E Donne

Anche Tina Cipollari, nemica giurata della dama torinese, si è scagliata contro di lei. L'opinionista del programma di Maria De Filippi ha accusato la Galgani di essere falsa e soprattutto di aver capito che ormai tutto questo funziona e quindi per tale motivo continua ad essere onnipresente a U&D.

Tina ha poi aggiunto che da quando è arrivata in trasmissione, ad oggi, la Galgani sarebbe cambiata e da povera vecchietta che era alla ricerca del grande amore, adesso si diverte ad imitare Marylin Monroe.

Come replicherà la dama del trono over a questi due attacchi? In attesa di scoprirlo, vi anticipiamo che Gemma continua ad essere alle prese con la tormentata storia d'amore con Jean Pierre. Lei vorrebbe 'concretizzare', mentre lui continua a rimandare, dicendo di vederla solo come un'amica.