Per una delle coppie più amate di Uomini e donne è tornato di nuovo il sereno. Stiamo parlano di Ida e Riccardo, protagonisti indiscussi di questo inizio di stagione della trasmissione condotta da Maria De Filippi. I due, infatti, dopo essersi detti addio durante la stagione estiva, pare che abbiano intenzione di provare a recuperare nuovamente i cocci della loro storia d'amore. Nel corso dell'ultima registrazione del trono over c'è stato il colpo di scena clamoroso, con Riccardo che ha scritto una lettera d'amore ad Ida. I due poi, sarebbero stati avvistati nuovamente assieme fuori dal programma di Canale 5.

Ritorna il sereno tra Ida e Riccardo di Uomini e donne: lui le scrive una lettera d'amore

Nel dettaglio, infatti, Riccardo ha scelto di essere sincero e onesto in primis con se stesso e lo ha fatto affidando i suoi pensieri ad una lettera che ha indirizzato ad Ida. Una vera e propria missiva d'amore, con la quale Riccardo non si è fatto problemi nell'ammettere di essere ancora innamorato di Ida e quindi di provare un forte sentimento nei suoi confronti.

Parole che ovviamente non hanno lasciato indifferente la Platano, la quale si è immediatamente sciolta di fronte a questa dichiarazione d'amore, incurante del fatto che nel frattempo stesse portando avanti una frequentazione con Armando. E proprio quest'ultimo non ha gradito il 'cambio bandiera' di Ida e si è scagliato duramente contro di lei nel corso della registrazione di Uomini e donne, ritenendo che fosse stato soltanto sfruttato dalla dama per far ingelosire il suo ex fidanzato.

A quanto pare, però, il sentimento che Ida prova ancora nei confronti di Riccardo è più forte di qualsiasi altro sentimento che potesse provare nei confronti degli altri cavalieri presenti in trasmissione. Come se non bastasse, inoltre, le gossip news su Uomini e donne rivelano che la lettera di Riccardo abbia dato l'effetto sperato, visto che i due protagonisti del trono over sono stati recentemente avvistati assieme per le strade di Brescia.

La coppia del trono over beccata assieme a Brescia dopo il ritorno di fiamma in studio

Ida e Riccardo sono stati beccati lungo la strada dei negozi, mentre passeggiavano assieme proprio come ai vecchi tempi. Un chiaro sintomo del fatto che gli attriti del passato sono stati finalmente messi da parte e che hanno scelto di darsi una seconda chance.

I due in questo modo hanno messo a tacere anche le malelingue, le quali sostenevano che fossero tornati assieme soltanto per ottenere visibilità ed essere nuovamente al centro dell'attenzione a U&D.

A quanto pare, invece, la coppia fa sul serio e il loro scopo è proprio quello di 'salvare' il loro rapporto.