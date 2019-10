Un'altra coppia di quelle viste formarsi nello studio di Uomini e donne è giunta definitivamente al capolinea. Si sta parlando di Luigi Mastroianni e Irene Capuano, i quali hanno scelto di dirsi addio dopo i vari rumors circolati nel corso delle ultime settimane sul web e sui social. A confermare la separazione definitiva è stato proprio Luigi, il quale ha scelto di rompere il muro del silenzio e ha deciso di raccontare tutta la verità sui social ai numerosissimi fan che li hanno seguiti e hanno fatto il tifo per loro a U&D.

L'ex tronista ha voluto precisare che non c'entrerebbero nulla i flirt che gli sono stati attribuiti in queste settimane e ha parlato semplicemente di mancanze nel rapporto.

L'addio tra Mastroianni e Capuano, lui rompe il silenzio sui social

Luigi in queste ore ha scelto di raccontare tutta la verità ai suoi numerosi follower, spiegando che lui e Irene sono giunti a questa decisione dopo averci riflettuto a lungo.

Prima di arrivare a comunicare la separazione definitiva, la coppia ha voluto capire se fosse davvero la scelta giusta per entrambi, prima ancora di renderla pubblica a mezzo stampa. L'ex tronista di Uomini e donne ha precisato che i problemi con Irene non risalgono al periodo del suo viaggio in Brasile né tanto meno ai presunti flirt che gli sono stati attribuiti nel corso delle ultime settimane.

Luigi, infatti, ci ha tenuto a precisare che nonostante i vari problemi, il loro è stato un vero amore e che si sono dati anche una seconda possibilità ma purtroppo le cose non sono andate nel verso giusto.

Luigi, poi, ha parlato di mancanze che hanno portato il loro rapporto a prendere una direzione sbagliata, dalla quale non sono più tornati indietro. ''In ogni caso tra noi c'è grande rispetto'', ha chiosato l'ex tronista nel suo lungo sfogo social. Ancora nessuna dichiarazione pubblica, invece, da parte della bella Irene.

Non solo Luigi e Irene: anche Nilufar e Giordano si sono detti addio dopo U&D

E così un'altra coppia nata nello studio di Uomini e donne è scoppiata definitivamente. Nei mesi scorsi aveva fatto molto discutere anche l'addio tra Nilufar e Giordano, che tra l'altro è uno degli amici intimi di Luigi. Anche in questo caso i due hanno scelto di chiudere la loro relazione perché si sono resi conto di essere incompatibili e di non poter andare avanti in quel modo.

I fan della coppia, però, continuano a sperare in un ritorno di fiamma, dato che recentemente sono stati beccati insieme in diverse occasioni e c'è chi ha ipotizzato che potesse esserci nuovamente del tenero. Nilufar, infatti, è rimasta in ottimi rapporti con il fratello del suo ex fidanzato, come testimoniano i teneri messaggi che i due si scambiano ancora oggi sui social.