Quella di lunedì 7 ottobre è una data molto attesa dagli appassionati della serie a tema ospedaliero Grey's Anatomy. Dalle ore 21:15 in poi, infatti, il canale televisivo La7 trasmetterà in chiaro i primi tre episodi della quindicesima stagione di questa famosa serialità televisiva statunitense. In questo nuovo ciclo di puntate è destinata a cresce l'intesa tra Meredith Grey e il dottor Andrew DeLuca e fa la sua comparsa il nuovo primario di ortopedia, interpretato da Chris Carmack ("Nashville", "The O.C.").

Grey's Anatomy 15: dal 7 ottobre in tv su La7

I primi tre episodi di Grey's Anatomy 15 che La7 manderà in onda a partire dalla prima serata di lunedì 7 ottobre hanno il titolo di "Con meraviglia e selvaggio desiderio", "Spezzati insieme" e "Istinto".

Nel primo episodio Meredith è turbata da un ricordo sensuale del dottor DeLuca. Teddy, dal canto suo, decide di non effettuare la sostituzione della Bailey dopo aver realizzato che Owen e Amelia potrebbero tornare insieme.

Covando il sospetto di un’embolia polmonare, la stessa Teddy chiede a Maggie di farle una visita e si trova a doverle rivelare di essere incinta di Owen. In ospedale arrivano due nuovi elementi quali Link e Nico.

Nel secondo episodio Jackson inizia a parlare di matrimonio a Maggie; lei rifiuta e finisce con l'allontanarlo, ma in seguito i due trovano il modo per riappacificarsi. Dopo il rifiuto di Teddy, la Bailey decide di affidare l’incarico di sostituto ad Alex, appena rientrato dalla luna di miele.

La presenza di una nuova camera iperbarica installata nel Grey-Sloan non impedisce il decesso di una paziente.

Nel terzo episodio, infine, Maggie prova ad allontanare Owen da Amelia e si ingegna per presentarle qualcuno che potrebbe distrarla. Intanto Alex, tra errori, distrazioni e fatalità, affronta non senza difficoltà il primo giorno come capo. Il nuovo sostituto dovrà anche riprendere Richard quando quest'ultimo decide di scavalcare lui e Link per apportare delle cure a un paziente con la sindrome da fermentazione intestinale.

Il cast della serie

Il rodato cast della serie televisiva Grey's Anatomy è composto da numerosi attori. In questa serialità a stelle e strisce l'attrice Ellen Pompeo si cala nei panni di Meredith Grey, Justin Chambers in quelli di Alex Karev, Caterina Scorsone interpreta Amelia Sheperd mentre Kevin McKidd assume il ruolo di Owen Hunt.

Tra gli attori che figureranno nei primi tre episodi descritti sopra figurano anche Kim Raver, che presta il volto a Teddy Altman, Jesse Williams, che recita la parte di Jackson Avery, e Kelly McCreary che invece si presta ad intepretare Margaret Pierce.

Il nuovo primario di ortopedia è interpretato da Chris Carmack, mentre il dottor Andrew DeLuca, ovvero colui che turba i sonni di Meredith Grey, è Giacomo Gianniotti.