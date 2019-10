Nella puntata di sabato 26 ottobre di Verissimo, Silvia Toffanin ha ospitato in studio Heather Parisi, ballerina, cantante e showgirl, lanciata da Pippo Baudo alla fine degli anni '70. La donna ha raccontato la sua carriera, i suoi momenti bui con la bulimia e del rapporto con il marito Umberto Maria Anzolin e con la "nemica" Lorella Cuccarini. La padrona di casa ha chiesto alla showgirl se c'è mai stata questa rivalità con la Cuccarini.

La Parisi svela l'attuale rapporto con la Cuccarini

Durante l'intervista a Verissimo, Heather Parisi ha svelato di essere una donna molto ironica che si diverte a punzecchiare le persone senza alcuna cattiveria. La ballerina americana naturalizzata italiana, infatti, è stata soprannominata dal pubblico come "la donna delle polemiche" per il fatto che ha sempre il coraggio di dire la sua con grande sarcasmo senza porsi dei limiti.

"Io non riesco a stare zitta, devo sempre dire ciò che penso ed è una cosa terribile" ha confessato la Parisi a Silvia Toffanin. La padrona di casa però le ha detto: "No, perché è terribile? Sei una molto libera". Dopodiché si passa all'argomento Lorella Cuccarini, considerata dai media e dalla televisione come la rivale storica di Heather. Quest'ultima, però, ha smentito questa rivalità dicendo: "Santa subito?

Non provo niente per lei, provo indifferenza. Non fa parte della mia vita". Inoltre, la ballerina ha parlato anche dell'esperienza di Nemicamatissima con Lorella: "Non l'ho mai incontrata, nemmeno in sala prove e per me è stato molto strano. E' stata un'esperienza che non potevamo vivere in un altro modo". Poi, la conduttrice ha chiesto alla sua ospite se tra lei e la Cuccarini ci potrà essere un rapporto di amicizia.

La risposta della Parisi è stata: "Io e Lorella amiche? Gli amici veri sono pochi e sono persone di cui ti fidi e che non potrebbero mai farti del male". Insomma quelle rilasciate da Hather sono dichiarazioni piuttosto dure, ma come replicherà la Cuccarini? Non ci rimane che attendere le prossime indiscrezioni.

Heather si confessa: 'Ho sofferto di bulimia'

Heather Parisi ha confessato a Verissimo un passato piuttosto buio che nessuno conosceva: "Ho sofferto di bulimia.

Nel periodo a Milano in cui facevo Fantastico 4 assieme a Gigi Proietti, ero così infelice della mia vita che mangiavo tutto e vomitavo l'anima". In quel difficile periodo, Heather è arrivata a pesare addirittura quarantatré chili: "Più mi dicevano che ero troppo magra, più continuavo a mangiare e poi a vomitare. Avevo vicino delle persone tremende che mi facevano prendere decisioni sbagliate". Infine, la donna ha confidato di essere guarita dalla malattia grazie all'amore per Umberto Maria Anzolin, l'uomo che ha sposato nel 2013.